Grande delusione per Jannik Sinner allo US Open: il 21enne campione azzurro è stato eliminato nei quarti di finale dell'ultimo Slam stagionale da Carlos Alcaraz, che si è imposto in 5 set al termine di una battaglia epica durata oltre 5 ore e terminata nella tarda notte americana, quasi alle 3 locali. Il giovane spagnolo ha chiuso col punteggio di 6-3, 6-7 (7), 6-7 (0)/7-5/6-3, lasciando all'altoatesino una marea di rimpianti per il match point avuto nel corso del quarto set.

Quello andato in scena all'Arthur Ashe Stadium davanti ad un pubblico in visibilio è stato un match che si candida a partita dell'anno, giocato ad altissimi livelli da entrambi e ricco di colpi di scena. "Non so ancora come sono riuscito a farcela, è stata una partita incredibile. Jannik è un grande giocatore", sono state le prime parole pronunciate a caldo dal 19enne spagnolo.

