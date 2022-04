HA SEGNATO L’UOMO GAGNO! PAZZESCO GOL DEL PORTIERE DEL MODENA RICCARDO GAGNO DA 80 METRI! IL 24ENNE HA RINVIATO IL PALLONE CON UN CALCIO LUNGHISSIMO PER CERCARE DI INNESCARE DIRETTAMENTE I PROPRI ATTACCANTI SULLA TREQUARTI AVVERSARIA. LA SFERA È RIMBALZATA APPENA FUORI DALL'AREA DI RIGORE DELL'IMOLESE E… - VIDEO

Da fanpage.it

Riccardo Gagno entra nel ristretto club dei portieri che hanno provato l'ebbrezza del gol – per definizione a loro negata – e sceglie un'occasione importante, probabilmente decisiva per la promozione diretta del Modena in Serie B. I canarini erano bloccati sul risultato di 1-1 in casa contro l'Imolese, quando in pieno recupero il 24enne estremo veneto ha rinviato il pallone con un calcio lunghissimo per cercare di innescare direttamente i propri attaccanti sulla trequarti avversaria. La sfera è rimbalzata appena fuori dall'area di rigore dell'Imolese, ingannando il portiere Rossi che si trovava in posizione troppo avanzata: lo ha scavalcato ed è clamorosamente terminata in rete senza che nessuno la toccasse.

Un gol che potrebbe essere decisivo per l'agognata promozione del Modena, che era riuscito a trovare il vantaggio al 69′, ma si era fatto raggiungere su rigore quasi al 90′. Il pareggio avrebbe riaperto decisamente i giochi per il primo posto che dà diritto all'avanzamento diretto di categoria, visto che contemporaneamente la Reggiana seconda in classifica stava vincendo 2-1 in casa della Fermana e si sarebbe dunque riportata a soli 2 punti.

Invece al 91′ ecco arrivare l'insperata rete di Gagno, che fa esplodere il Braglia e riporta a 4 punti il vantaggio della formazione allenata da Attilio Tesser, quando mancano soltanto due giornate al termine del Girone B della Serie C. Adesso il calendario prevede per la capolista la trasferta a Gubbio e poi nell'ultima giornata l'impegno in casa contro il Pontedera, mentre la Reggiana di Aimo Diana ospiterà l'Entella e chiuderà a Teramo. I canarini cominciano la volata avanti di 4 punti: merito di Riccardo Gagno, per lui una giornata che difficilmente dimenticherà.