LA LA HAALAND – IL BOMBER DEL BORUSSIA DORTMUND SEGNA, INDICA LA TELECAMERA PER UNA DEDICA, MA IL CAMERAMAN STACCA SU UNA TIFOSA DEL WOLFSBURG CHE GLI FA IL GESTO DELL'OMBRELLO. LA GAG-ATA E' ESILARANTE - LA REAZIONE IRONICA DI HAALAND: VIDEO

Gotta appreciate “The Office” level camera work right here. Pure comedy. ?? pic.twitter.com/34O1qFeDVQ — The Cooligans (@SoccerCooligans) November 27, 2021

Da gianlucadimarzio.com

Il bomber del Borussia esulta dopo il gol. Le telecamere pescano la tifosa del Wolfsburg che gli fa il gestaccio. Il norvegese scherza sui social

haaland tifosa Wolfsburg

Erling Haaland è tornato dall'infortunio e ha subito lasciato il segno. Al bomber norvegese sono bastati sette minuti per mettere il timbro sulla vittoria del suo Borussia Dortmund contro il Wolfsburg (3-1). E al momento dell'esultanza, le telecamere hanno pescato una tifosa locale che ha mostrato senza troppa vergogna il suo disappunto.

Dopo il gol, infatti, Haaland indica la telecamera a bordocampo per una presunta dedica, ma il cameraman del lato opposto ha avuto la prontezza di riprendere la tifosa del Wolfsburg mentre gli faceva il gesto dell'ombrello. Ma l'attaccante del Borussia non si è offeso. Anzi, ha scherzato sui social: "Il man of the match è il cameraman".

haaland haaland ERLING HAALAND haaland ERLING HAALAND