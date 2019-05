HABEMUS FEDERER – ROGER "GODOT" SI E' FATTO ASPETTARE MA ALLA FINE HA CONFERMATO LA SUA PRESENZA A ROMA CON UN ANNUNCIO SU INSTAGRAM: "GIOCHERO’ IL TORNEO, NON VEDO L’ORA, SONO MOLTO FELICE” – LO SVIZZERO, TESTA DI SERIE NUMERO 2, SARA' NELLA PARTE DI TABELLONE OCCUPATA DAL RE DELLA TERRA ROSSA RAFA NADAL -VIDEO

Da sport.sky.it

Rafa Nadal avrà un avversario, ostico, da cui difendersi agli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 12 al 19 maggio. Il campione svizzero, la cui partecipazione è stata in forse fino ad oggi, ha sciolto ogni riserva e sarà presente al Foro Italico. L'annuncio di un sorridente Federer è arrivato attraverso un video pubblicato sui suoi profili social: "Ho parlato con il mio staff e posso dirvi che tornerò a Roma per giocare gli Internazionali. Sono molto felice, non vedo l'ora. Ciao a tutti".

federer 11

Dunque, il torneo italiano non perde un protagonista annunciato. Il campione in carica e specialista della terra battuta, Rafa Nadal dovrà guardarsi bene dal ritorno dello svizzero che essendo testa di serie numero 3 sarà propio dalla parte del tabellone occupata dal maiorchino.

federer federer oldani federer federer

oldani federer