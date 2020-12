HAI UN DOLORE ALLA GAMBA? CONTROLLA I DENTI - DALLA DENTATURA DIPENDE IL BENESSERE DELL'INTERO CORPO. UNA POSTURA OTTIMALE, I DOLORI ALLA SCHIENA. PERSINO I DISTURBI DEL SONNO - DANIELE PUZZILLI, IL DENTISTA CHE HA CAMBIATO LA CARRIERA” A SPINAZZOLA CON UN BITE, UN APPARECCHIO SPECIALE PER LA DENTATURA - IN CURA DA LUI ANCHE LUIS ALBERTO E FLORENZI. UNA VOLTA MI ARRIVO’ LA FOTO DI UNA BOCCA SPALANCATA. A CHIEDERMI AIUTO ERA...” - VIDEO

Gabriele Gambini per “la Verità”

«Mi ha cambiato la carriera», dice Leonardo Spinazzola, giocatore della Roma e della Nazionale, ruolo terzino. Da quando gli è stato applicato un bite, un apparecchio speciale per la dentatura, i suoi infortuni muscolari sono spariti.

Dalla salute dei denti, in effetti, dipende il benessere dell' intero corpo. Una postura ottimale, i dolori alla schiena. Persino i disturbi del sonno. La medicina lo sa da anni, ma pochi ne sono al corrente. A meno che non finisca sotto i riflettori un caso eclatante.

Spinazzola si è affidato alle cure del dottor Daniele Puzzilli, odontoiatra specializzato in posturologia, una squadra di 30 persone al suo seguito, diversi studi a Roma, autorità in materia da oltre 20 anni. A lui si rivolgono atleti agonisti, Vip, professionisti di vari settori, con un obiettivo: sistemare la bocca per puntellare la floridezza del fisico. «Con l' avvento dell' era digitale, la tecnologia ha permesso passi da gigante», dice lui, figlio e nipote di dentisti.

«Mio nonno aveva lo studio ad Amatrice. Oggi non è rimasto più nulla, ma ricordo bene ancora adesso odori e strumenti del suo lavoro. Un' ispirazione».

Leonardo Spinazzola sostiene che lei gli abbia cambiato la vita.

«Negli anni, Spinazzola ha sofferto di diversi problemi muscolari. Non era stata presa in considerazione la correlazione tra salute della bocca e infortuni. Attraverso esami elettronici, ho riscontrato in lui un disturbo discendente, un' occlusione che gli impediva la prestazione atletica ottimale, alterava la sua forza e rendeva i suoi muscoli fragili».

Gli ha applicato questo apparecchio particolare, il bite.

«Lo porta nell' arcata inferiore. È un apparecchio leggero, trasparente, lo tiene durante la notte, negli allenamenti e nelle partite. Azzera il problema occlusale, riallinea la muscolatura mandibolare, ridà sincronia ai muscoli di tutto il corpo, sistemando la postura. Risultato: la sua performance sul campo è migliorata notevolmente, il rischio infortuni è scongiurato».

Come mai i calciatori si rivolgono a lei?

«Dirigo il reparto di odontoiatria del Coni, mi occupo di posturologia e ottimizzazione del fattore atletico, ho redatto protocolli diagnostici per capire quanto il miglioramento della salute della bocca coincida con il benessere di tutto il corpo. Vale per gli atleti agonisti, ma pure per le persone comuni, i sedentari».

Ma che cosa c' entrano i denti con i muscoli di una gamba o con il mal di schiena?

«Siamo abituati a immaginare il corpo come un insieme di elementi slegati tra loro. Da lì nasce la nostra abitudine a curare un sintomo specifico quando sorge un problema. Invece il nostro organismo è un quadro complesso, con sistemi neurologicamente collegati. La bocca è attaccata alla mandibola, il legame si estende fino al tendine achilleo».

Persino un sedentario può risolvere problemi fisici partendo dalla bocca?

«Un dente del giudizio mal curato può causare pubalgia. Alcuni disturbi occlusali sono il fattore scatenante del mal di schiena in diverse forme, e di una postura in ufficio non corretta. Svariati disturbi del sonno sono causati da imperfezioni delle arcate dentali. Dall' eliminazione dei metalli dalla bocca, alle cure canalari, ogni situazione prevede interventi specifici».

Spinazzola non è l' unico calciatore in cura da lei.

«Luis Alberto, fantasista della Lazio, aveva la necessità di eliminare diverse infezioni dentali. Nel suo caso, la cura è stata diversa dall' applicazione del bite, che è solo una delle tante soluzioni possibili, non l' unica. Alessandro Florenzi, in forza al Psg, ha preso l' aereo da Parigi per venire a Roma nei nostri studi».

Perché un calciatore come Florenzi, che gode a Parigi di ogni cura possibile, ha ottenuto il permesso di venire a curarsi a Roma da lei?

«Per motivi di fiducia, competenza e opportunità. Florenzi soffriva di disturbi dentali genetici. Abbiamo, nell' arco di sette anni, costruito un percorso per ottimizzarne l' efficienza atletica. Ciò è stato possibile anche grazie a una strumentazione tecnologica ad hoc presente nei miei studi. La sua squadra, il Psg, mi chiedeva di raggiungerlo a Parigi, ma la necessità di utilizzare quell' apparecchiatura ha reso indispensabile che fosse lui a raggiungermi. Così gli hanno messo a disposizione un aereo privato».

Qual è il modo corretto di gestire il rapporto con un dentista?

«C' è una parola molto diffusa oggi: prevenzione. Vale per tutti gli ambiti della medicina. Effettuare controlli costanti evita di doversi ridurre alla cura di un sintomo specifico, che di solito, quando si scatena, è indice di un problema già avanzato. Oggi poi siamo nell' era digitale: la tecnologia elettronica consente controlli minuziosi, un tempo impensabili».

Venire da lei comporterà una spesa elevata.

«Competenza e strumentazioni all' avanguardia possono comportare qualche costo in più. Oggi la forbice tra gli interventi ai denti low cost, spesso offerti da cliniche in franchising, e alta qualità del lavoro, si è allargata. Però mi permetto di fare un esempio pratico: tra un' otturazione da 70 euro che dura tre anni, e una da 200 euro che dura 20 anni, c' è una bella differenza. Con la seconda, si ammortizzano i costi, garantendosi un risultato duraturo».

Leggenda narra che l' hollywoodiano Dustin Hoffmann sia stato un suo paziente.

«L' episodio destò scalpore (ride, ndr). Qualche tempo fa, ricevetti un messaggio su Whatsapp da un numero americano. C' era scritto: "Sono Dustin Hoffmann, mi trovo a Londra per lavoro, mi hanno detto che se venissi lì a Roma, potrebbe aiutarmi"».

Che cosa gli ha risposto?

«Ho pensato a uno scherzo. Invece, pochi secondi dopo, mi arriva il selfie di Dustin Hoffmann con la bocca aperta, mentre mi indica il dente da curare. Ci siamo messi d' accordo, mi ha raggiunto nello studio una domenica. Dopo le cure, mi sono fatto una foto con lui e l' ho postata sui social. Il giorno successivo, le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia. La bomba era scoppiata».

