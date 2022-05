3 mag 2022 11:18

HAMSIK, GERVINHO E BRUNO PERES: PER VINCERE QUALCOSA SONO DOVUTI ANDARE IN TURCHIA - I FESTEGGIAMENTI SCATENATI DI HAMSIK DOPO LA VITTORIA DELLO SCUDETTO DEL TRABZONSPOR - IL CENTROCAMPISTA SLOVACCO HA CORSO IN MEZZO AL CAMPO CON DEI FUMOGENI IN MANO, PRIMA DI ESSERE PRESO D'ASSALTO DAI TIFOSI DELLA SQUADRA DI TREBISONDA CHE FESTEGGIAVANO PER IL TITOLO NAZIONALE VINTO DOPO 38 ANNI - IN ITALIA, CON NAPOLI E ROMA, SAREBBERO RIMASTI A "ZERO TITULI" - VIDEO