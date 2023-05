HANNO SCAMBIATO DE ROSSI PER UN BAGARINO? L’EX CAPITANO GIALLOROSSO SI SFOGA SUI SOCIAL - "NON CHIEDETEMI I BIGLIETTI PER LA FINALE DELLA ROMA, NON CE L'HO. CHI PARTE SENZA TAGLIANDI È STRONZO DUE VOLTE" – DE ROSSI IL 31 MAGGIO NON SARÀ A BUDAPEST PERCHÉ DOVRÀ ASSISTERE AL DIPLOMA DELLA FIGLIA GAIA: "FATE I BRAVI, VE PREGO. NON CHIAMERÓ I GIOCATORI PERCHÉ…”

Estratto da repubblica.it

de rossi

"Non ho i biglietti per Budapest". Uno sfogo in piena regola quello di Daniele De Rossi su Instagram, rivolto alle centinaia di amici e conoscenti che da giorni stanno tartassando l'ex capitano della Roma per avere un biglietto per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia.

(..) "Non posso rimediarli, non posso comprarli, non ho agganci e non chiameró i giocatori perché presumo riceveranno mille messaggi al giorno anche loro".

Stizzito dalle richieste di aiuto, l'ex capitano della Roma spiega anche che non sarà presente a Budapest per vedere la finale: "La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare. Ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga".

de rossi

La primogenita Gaia (18 anni a luglio) infatti nei giorni della finale si diplomerà e papà Daniele ha voluto essere presente il giorno del traguardo scolastico più importante. Il lungo messaggio su Instagram prosegue con un monito ai tanti tifosi della Roma: "Fate i bravi, ve prego", probabilmente riferito alla scelta di cuore dell'ex numero 16 giallorosso.

daniele de rossi foto di bacco (3)

Sfogo che si conclude con un lungo post scriptum rivolto a chi ha insistito troppo per avere l'agognato biglietto: "Ah, se avete comprato il biglietto aereo e avete prenotato l'albergo ma non avete quello per la partita 'sete stron... du vorte', fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non prendetevela con me".

daniele de rossi foto di bacco (1) daniele de rossi foto di bacco (2)