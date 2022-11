28 nov 2022 13:17

HARAKIRI SERBO - LA SERBIA AVANTI 3-1 (ANCHE PER DUE ERRORI DI ANGUISSA) SI FA RIPRENDERE DAL CAMERUN E FINISCE 3-3. MITROVIC SI DIVORA DUE GOL – A SEGNO PER I SERBI ANCHE IL LAZIALE MILINKOVIC – DECISIVO PER GLI AFRICANI L'INGRESSO DI ABOUBAKAR. PER ENTRAMBE È IL PRIMO PUNTO AL MONDIALE – PER IL PORTIERE DEL CAMERUN E DELL’INTER ONANA, CACCIATO DOPO UNA LITE CON IL TECNICO SONG, IL MONDIALE FINISCE QUI…