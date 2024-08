HOARA A TUTTO CAMPO - COME MAI ROBERTO MANCINI, QUANDO HA QUALCOSA DA DIRE, SI FA SEMPRE INTERVISTARE DALLA BORSELLI, NUOVA ICONA DELLA DESTRA E ORMAI FIRMA DI PUNTA DEL "GIORNALE"? - L'EX SHOWGIRL NON SI È MAI OCCUPATA DI CALCIO, EPPURE L'ALTRO IERI HA COLLOQUIATO CON IL "MANCIO" DELLA MORTE DI SVEN GORAN ERIKSSON. L'ANNO SCORSO IL CT DELLA NAZIONALE ANNUNCIÒ A LEI LE DIMISSIONI. QUALCHE MESE PRIMA, SEMPRE CON LA VISPA HOARA, CARA AI FRATELLI D'ITALIA (TENDENZA LA RUSSA), MANCINI RICORDAVA L'AMICO GIANLUCA VIALLI...

8 GENNAIO 2023 - ROBERTO MANCINI RICORDA GIANLUCA VIALLI IN UN'INTERVISTA A HOARA BORSELLI SU "LIBERO":

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-mi-ha-convinto-vialli-fare-ct-nazionale-rdquo-ndash-338353.htm

15 AGOSTO 2023: ROBERTO MANCINI ANNUNCIA LE SUE DIMISSIONI DA CT DELL'ITALIA A HOARA BORSELLI PER "LIBERO":

https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/36639944/roberto-mancini-confessa-perche-spinto-dare-dimissioni.html

27 AGOSTO 2024 - ROBERTO MANCINI PARLA CON HOARA BORSELLI DELLA MORTE DI SVEN GORAN ERIKSSON

Hoara Borselli per www.ilgiornale.it

hoara borselli

«È un notizia che non avrei mai voluto ascoltare anche se sapevamo che le condizioni di Sven erano drammatiche. Alla fine ci speri sempre». Roberto Mancini, ex fantasista della Sampdoria e della Lazio, ex allievo di Sven Göran Eriksson, ex allenatore della nazionale italiana, è molto triste.

Quando è stata l'ultima volta che ha sentito Eriksson?

«Circa 20 giorni fa. Stava con i figli, mangiando e bevendo. Di buonissimo umore. Ci ho parlato al telefono».

[…] Mister, in pochi mesi lei ha perso tre figure importantissime nella sua vita: Sinia Mihajlovic poi Gianluca Vialli e adesso Eriksson.

«Sono tre persone che hanno fatto veramente parte della mia vita. In gioventù, da calciatore, Mihajlovic e Vialli come compagni e Sven come maestro. Con Sven nella Samp e nella Lazio, con Vialli fino all'ultimo europeo».

roberto mancini

[…] Mi corregga se sbaglio, è stato proprio Eriksson a rappresentare il suo passaggio da calciatore ad allenatore, vero?

«Non sbaglia. Io ho smesso di giocare alla Lazio e ho iniziato subito a fare l'assistente di Eriksson. Ho rubato molto molto da lui, è stato fondamentale in quello che sono oggi».

[…] Mister, mi dica: come si trova con la nazionale araba?

roberto mancini

«Bene. Credo si stia facendo un buon lavoro. Fra poco, il 10 e il 15 settembre, andremo a giocare il secondo girone per la qualificazione ai mondiali. Non sarà semplice perché ci troviamo a competere con un gruppo piuttosto forte, però ci metteremo tutta la forza, l'impegno e la determinazione per farcela».

In Arabia ha trovato il calcio che si aspettava?

«Che non fosse il calcio europeo lo sapevo, non l'ho scoperto andandoci. Sta migliorando mese dopo mese anche grazie ai tanti giocatori europei che sono venuti qui a giocare. Il livello del campionato si è alzato e sono certo migliorerà ancora in vista dell'Asian-cup che si disputerà in Arabia e anche del mondiale del 2034».

roberto mancini - arabia saudita-costarica

Come gestione della squadra nazionale?

«Sia il ministro della dello sport Saudita che il presidente federale sono molto competenti e stanno molto vicini alla squadra. C'è una grande attenzione e una grande voglia di far crescere il calcio Saudita e ritornare a vincere qualche trofeo importante».

[…] Nel 2021 l'Italia con lei è salita sul tetto d'Europa, quest'anno siamo usciti impietosamente. Cosa è cambiato in tre anni?

«Capisce che statisticamente è impossibile vincere gli europei due volte di seguito?».

Mi vuol dire che è stato solo un problema di statistica?

roberto mancini - presentazione da ct dell arabia saudita

«No, sicuramente non solo quello. È chiaro che ci siamo trovati davanti una nazionale piena di ragazzi un po' più giovani, con i quali però eravamo andati nelle fasi finali della Nations league battendo Germania e Inghilterra».

[…] Dica la verità mister, ha sofferto un po' quest'estate durante gli europei nel non vedersi più su quella panchina?

«Posso non risponderle?».

Nel suo diritto... Quanto le pesa la mancata qualificazione ai mondiali con la nazionale italiana?

«Mi pesa tanto perché avremmo potuto fare una bella figura al mondiale. E non vedere la nazionale italiana, vincitrice degli europei, in quella competizione, non può non far male».

roberto mancini

Le manca la panchina della nazionale?

«Posso saltare anche questa?».

No, questa no. Allora, le manca o no?

«Chiaro che era la mia collocazione ideale. Allenare la nazionale italiana è stato un grandissimo onore e privilegio per me. Non sempre le cose vanno come si spera, ma oggi il mio assoluto impegno è con la nazionale saudita. Però chissà che, un giorno, si possa rivincere il mondiale insieme».

ARTICOLI CORRELATI

hoara borselli 3 hoara borselli 2 hoara borselli 55 hoara borselli 1 hoara borselli hoara borselli 23 hoara borselli 22 hoara borselli