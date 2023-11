9 nov 2023 08:45

IANNONE A CANNONE! - IL FIDANZATO DI ELODIE TORNA IN PISTA DOPO LA SQUALIFICA DI 4 ANNI PER DOPING - IL 34ENNE ABRUZZESE RIPARTE DALLA SUPERBIKE, SU UNA DUCATI DEL TEAM "GO ELEVEN" - IL RACCONTO DEI PRIMI GIRI, NEI TEST A JEREZ: " ERO FELICE COME UN BAMBINO. RIDEVO DA SOLO NEL CASCO. LA SQUALIFICA E' STATA UNA LEZIONE: L’ESISTENZA PUÒ CAMBIARTI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO" - IL RAPPORTO CON ELODIE: "CON LEI VA DA DIO, COME QUANDO SALGO IN MOTO..." (COSA AVRÀ VOLUTO DIRE?)