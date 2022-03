3 mar 2022 17:30

IBRA CORE 'NGRATO - IL DIRETTORE SPORTIVO DEL PSG, LEONARDO, RISPONDE A IBRAHIMOVIC, CHE NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA AVEVA ACCUSATO IL PARIS ST. GERMAIN DI ESSERE UN CLUB "INDISCIPLINATO": "DOV'È L'INDISCIPLINA? CI SARÀ UNA RAGIONE SE OGNI VOLTA CHE UN GIOCATORE LASCIA IL PSG POI NON PUÒ SMETTERE DI PARLARE DI NOI." - "STO ANCORA ASPETTANDO UN'INTERVISTA IN CUI RINGRAZI PUBBLICAMENTE QUESTO CLUB PER CIÒ CHE HA FATTO PER LA SUA CARRIERA. IL PSG ESISTERÀ PRIMA E DOPO LUI..."