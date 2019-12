IBRA IS BACK! GALLIANI: “VOLEVO PORTARLO AL MONZA. SI È MESSO A RIDERE. ‘EHM, CAPO…’. HA DECLINATO L’INVITO E SCELTO IL MILAN, PER CUI VA BENE COSÌ. HA SCELTO UNA SOLUZIONE CHE MI FA CONTENTO ALLA STESSA MANIERA” - INGAGGIO DA 3,5 MILIONI PIÙ BONUS, A MILANO IL 2 GENNAIO PER LE VISITE. PUÒ ESORDIRE IN COPPA ITALIA – LE PRIME PAROLE DA ROSSONERO: "LOTTERÒ PER CAMBIARE IL CORSO DELLA STAGIONE"

Da calciotoday.it

E’ entusiasta del ritorno di Ibrahimovic al Milan l’ex dirigente rossonero Adriano Galliani. L’ex amministratore delegato, oggi al Monza, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del ritorno di Zlatan con toni molto positivi.

Galliani non ha alcun dubbio sull’utilità di Ibrahimovic in questo Milan in difficoltà: “Zlatan ha una tale forza morale, un carisma, una determinazione per cui sarà sempre decisivo – ha detto alla Gazzetta dello Sport – in 31 anni di storia rossonera non ho mai visto un giocatore appenderne al muro un altro perché non si impegnava abbastanza. Ibra è così e lo farà ancora se vedrà un compagno non allenarsi al massimo. Di liti ne ho viste eccome, ma mai qualcuno appeso al muro, nel senso letterale del termine. Anzi stavolta sentirà ancora di più questa responsabilità: Zlatan porterà aria pura. Tecnicamente può fare la differenza. Ha una fisicità devastante, in quindici giorni sarà al meglio della condizione. Sarà determinante in campo e fuori dal campo”.

Adriano Galliani conferma la seria volontà sua e di Berlusconi di volerlo portare al Monza, in Serie C: “Sì, volevo portarlo al Monza. L’ho chiamato per proporgli un grande percorso insieme. Si è messo a ridere. Poi ha capito che non scherzavo e si è fatto serio: ‘Ehm, capo…’. Ha declinato l’invito e scelto il Milan, per cui va bene così. Ha scelto una soluzione che mi fa contento alla stessa maniera”.

Da gazzetta.it

Ieri la chiusura, oggi l'annuncio: Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. A comunicarlo è la stessa società rossonera, che attraverso Twitter ha dato, anzi, ridato il benvenuto al fenomeno svedese con un video in cui si vede la Madonnina illuminata in una notte di tempesta rossonera.

PRIME PAROLE— Il Milan subito dopo ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale: Ibrahimovic sarà a Milano il 2 gennaio per sostenere le visite mediche di rito, contratto di 6 mesi. Queste le prime parole dello svedese ai canali ufficiali: "Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi". Ibra guadagnerà 3,5 milioni di euro per i primi sei mesi di contratto, con opzione di prolungamento fino a giugno 2021. Probabile panchina con la Sampdoria, può esordire in Coppa Italia il 15 gennaio contro la Spal, a San Siro.

