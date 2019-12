IBRA-MATERAZZI, I TACKLE NON SONO FINITI - “CHE FALLO...”; “MA QUELLA CHAMPIONS...” - ZLATAN RICORDA IN UN’INTERVISTA UNA VECCHIA ENTRATACCIA CHE MANDO’ IL DIFENSORE IN OSPEDALE- SU INSTAGRAM 'MATRIX' REPLICA IRONICO: “GRAZIE ZLATAN, SENZA DI TE NON AVREMMO MAI VINTO LA CHAMPIONS” (IBRA ANDÒ AL BARCELLONA, E ALLA PINETINA ARRIVÒ ETO’O)

Da corriere.it

materazzi ibra

Non si erano tanto amati. E continuano a non farlo. Zlatan Ibrahimovic contro Marco Materazzi e viceversa. Nella sua recente intervista a GQ, lo svedese, a quanto pare vicino al ritorno in serie A, ha ricordato un suo duro fallo su Ibrahimovic nel derby del 2010/11, giocato con la maglia del Milan. La risposta dell’ex difensore dell’Inter Materazzi non si è fatta attendere.

È su Instagram dove Materazzi ha postato una foto della Champions vinta nel 2010 dall’Inter: «Veni... Vidi.... Vici !!! Sempre e comunque GRAZIE Zlatan.... Senza di te non l’avremmo mai VINTA ...». Ibra andò via proprio quell’estate, al Barcellona, e a San Siro nerazzurra arrivò Eto’o. Tra l’altro, Matrix cita Ibra con quel «Veni, vidi, vici» utilizzato proprio dall’ex Galaxy per salutare la Mls.

ibrahimovic

«Nella prima partita col Milan, il derby 2010-11, sono tutti contro di me — aveva raccontato Ibra su GQ —. Va bene, questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la testa e fai qualcosa di stupido. Arrivo al rigore, e chi mi ha fatto fallo? Materazzi. Doppio rigore, 1-0 Milan. Nel secondo tempo Matrix mi carica e gli faccio una mossa di taekwondo. L’ho mandato in ospedale. Stankovic mi dice: “Perché lo hai fatto, Ibra?” E io gli rispondo: “Ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché”. E me ne sono andato». Quattro anni prima, Materazzi era entrato duro proprio su Ibra. I tackle fra i due non sono finiti.

materazzi ibra MOURINHO MATERAZZI ZIDANE MATERAZZI marco materazzi MATERAZZI POST materazzi materazzi materazzi rossi 4 VASCO ROSSI VALENTINO ROSSI MATERAZZI VALENTINO ROSSI MATERAZZI ibrahimovic zlatan ibrahimovic 6 marco materazzi zlatan ibrahimovic 7 zlatan ibrahimovic