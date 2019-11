IBRA PEGGIO DI GIUDA! MALMOE INSORGE CONTRO IL "TRADITORE" IBRAHIMOVIC: LA SUA STATUA E' STATA DATA ALLE FIAMME, SONO COMPARSE SCRITTE OLTRAGGIOSE (“ZINGARO DEVI MORIRE”) E DEL PESCE MARCIO E' STATO LANCIATO DAVANTI CASA - LA COLPA DI IBRAHIMOVIC È DI AVER ACQUISITO IL 25% DELL’HAMMARBY DI STOCCOLMA, E NELLA “SUA” MALMOE, STORICA RIVALE DELLA CAPITALE NON L’HANNO PRESA BENE…

Alessandra Bocci per gazzetta.it

Non si ferma la protesta a Malmoe, anzi: è una escalation, da quando Zlatan Ibrahimovic ha annunciato di aver acquisito il 25% dell’Hammarby, cosa che ai suoi concittadini non va giù. Ibra a Malmoe è cresciuto in un quartiere povero. Ha comprato una casa dotata di ogni tipo di accessorio pregiato, ma non ci abita mai e ha tentato di venderla per anni prima di riuscire a cederla a un giocatore di hockey americano.

Malmoe è una città complicata e in questi ultimi giorni l’attaccante che il Milan sta corteggiando è diventato persona decisamente sgradita. Colpa dell’Hammarby, club di Stoccolma, nel quale ha deciso di investire. Cosa che ai tifosi del Malmoe non è andata giù. Malmoe è stata a lungo parte del regno di Danimarca. È nel sud della Svezia, la rivalità con la capitale è rimasta anche se sono passati secoli da quando la città è diventata svedese. E la dichiarazione di Zlatan, la voglia di portare in alto il club di Stoccolma, non è andata giù a quelli che fino a pochi giorni fa adoravano Ibra di un amore incondizionato.

Prima un water con dentro le sciarpe della squadra di Stoccolma, poi il sacco della spazzatura sulla testa della copia del giocatore, dopo ancora gli striscioni, di vario tipo: la statua di Zlatan allo stadio di Malmoe è stata oggetto di attenzioni non richieste sin dalla mattina e la polizia si è decisa a sorvegliare la zona, soprattutto dopo che sono stati sparati bengala nei pressi, e sono comparse scritte minacciose e oltraggiose nei confronti di Ibrahimovic, tipo “Zingaro devi morire”. Alla fine il monumento è andato a fuoco, e stamane alla porta di casa sua a Stoccolma l’ex bomber dei Galaxy ha trovato la scritta “Giuda” oltre a un bel quantitativo di pesce marcio e puzzolente. Zlatan non riesce mai a tenere tutti d’accordo, ma questa volta non è colpa sua.

