Salvatore Riggio per corriere.it

Ci sono in ballo la bellezza di 70 milioni di euro. Soldi che il Psg potrebbe versare nelle casse dell’Inter per Mauro Icardi, attualmente in prestito al club francese.

Dopo un inizio con il botto, il rendimento sottoporta dell’argentino è calato, tanto da far preoccupare Thomas Tuchel, l’allenatore dei parigini: «Sì, sono un po’ preoccupato perché sia lui sia gli altri attaccanti non riescono a segnare alla prima opportunità. Mauro sta trovando difficoltà, forse pensa un po’ troppo. All’inizio segnava tanto, ora sta mancando un po’».

C’è da dire che al momento, Icardi ha segnato 18 gol in 26 partite, ma nelle ultime cinque gare ha segnato soltanto una volta il 4 febbraio contro il Nantes (1-2). Icardi è atteso domenica sera (ore 21) nella sfida al Parco dei Principi contro il Lione. Tutti a Parigi si augurano che lui possa tornare a segnare.

Ed è lo stesso desiderio che hanno i dirigenti dell’Inter. «Facendolo giocare e sperando che segni. Magari il suo gol contro il Nantes può dargli fiducia», ha concluso Tuchel, negli scorsi giorni già alle prese con il caso Mbappé, furioso perché sostituito contro il Montpellier nel match vinto 5-0 dal Psg il primo febbraio.

Quello di Icardi rischia comunque di diventare un intreccio di mercato tra qualche mese. In prestito ai parigini, l’Inter attende di sapere la volontà del club francese. Perché sullo sfondo ci sarebbe, invece, il desiderio di Wanda Nara, moglie e agente di Maurito, di vederlo con la maglia della Juventus. Opzione che in viale Liberazione non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

