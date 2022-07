ICARDI AL MONZA? DOPO GALLIANI, ANCHE PIER SILVIO BERLUSCONI APRE: “SAREBBE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. VI IMMAGINATE CHE STORIA SE SEGNASSE PROPRIO CONTRO L'INTER?” – “LO SCUDETTO DEI ROSSONERI MI HA FATTO FELICE, MA IL SALTO IN A DEL MONZA È STATO CENTO VOLTE PIÙ EMOZIONANTE” - BERLUSCONI JUNIOR DAL 2018 AL 2019 HA AVUTO COME OPINIONISTA, PRIMA A TIKI TAKA E POI AL GRANDE FRATELLO VIP, WANDA NARA, MOGLIE E AGENTE DEL CENTRAVANTI IN USCITA DAL PSG...

Andrea Ramazzotti per il Corriere dello Sport

mauro icardi 1

Pier Silvio Berlusconi strizza l'occhio a Mauro Icardi e sogna di vederlo al centro dell'attacco del Monza di suo padre e di Galliani. Esattamente come in passato parlava da tifoso del Milan, adesso il vice presidente e amministratore delegato di Mediaset si lascia trascinare dalla passione per il Monza.

Maurito sarebbe la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che Galliani sta portando avanti con innesti importanti (Ranocchia, Cragno, Sensi e Andrea Carboni). La sensazione è che i fuochi d'artificio ci saranno più avanti e che Icardi potrebbe essere il più bello e luminoso di tutti : una suggestione nata da una frase dello stesso Galliani alla festa per la promozione ( «Dico che è fuori portata, non che è impossibile») .

wanda nara icardi

«Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza - ha detto Pier Silvio alla presentazione dei palinsesti di Mediaset - e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l'Inter. Magari... Non mi fate però andare oltre: ho fiducia in Galliani». Berlusconi junior dal 2018 al 2019 ha avuto come opinionista, prima a Tiki Taka e poi al Grande Fratello Vip, Wanda Nara, moglie e agente del centravanti in uscita dal Psg. In questo senso ci potrebbe essere una... reunion.

La famiglia Icardi attualmente ha concluso le vacanze in Africa ed è nel suo attico nel quartiere Porta Nuova a Milano, letteralmente a due passi dalla sede dell'Inter. Mercoledì Maurito e Lukaku si sono... incrociati: il primo era con i bambini sul rooftop (con piscina) del suo palazzo, Romelu sul rooftop del quartier generale nerazzurro a girare il video di presentazione del suo ritorno in Italia. L'8 gennaio potrebbero essere avversari in Inter-Monza. E se segnasse l'argentino...

icardi

Berlusconi, che si è lasciato sfuggire un «magari» anche quando il discorso si è spostato sull'ingaggio da parte del Monza di Ibrahimovic, ha poi parlato del derby del... suo cuore. «Milan-Monza? Forse sarà meglio che quel giorno non vada allo stadio. Ho il cuore diviso: da una parte c'è il tifo per la squadra con cui sono cresciuto, dall'altra mio papà, che è fantastico, e Galliani, al quale voglio bene.

PIERSILVIO BERLUSCONI

Loro due sono una coppia pazzesca, la migliore della storia del calcio. Mi andrà bene qualsiasi risultato, anche se forse preferirei che vincesse il Monza per il quale tiferà sfacciatamente mio figlio Lorenzo. La sera della promozione in A abbiamo visto la gara in un ristorante e abbiamo esultato come due ultras (ride, ndr)». Finale sul Milan: «Lo scudetto dei rossoneri mi ha fatto felice, ma il salto in A del Monza è stato cento volte più emozionante».

