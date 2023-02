4 feb 2023 10:40

IERI, MOGGI E DOMANI – LUCIANONE, RADIATO PER I FATTI DI CALCIOPOLI, A BORDOCAMPO PER NAPOLI-JUVE PRIMAVERA. LA PROCURA FIGC APRE UN’INCHIESTA – ZILIANI: "FORSE ALLA JUVENTUS CON COSÌ POCHI PROCESSI IN BALLO, 3 SPORTIVI IN ITALIA, 3 ALL’UEFA, UNO PENALE, UNO CIVILE, LA CONSOB, IL PROCESSO SUAREZ A PERUGIA, SI ANNOIAVANO. ECCO ALLORA MOGGI IN CAMPO. MITICI”