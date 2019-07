ILARY, COSI' TI SCOPPIA UNA TETTA - SU "OGGI" LE FOTO DELLA BLASI DURANTE UNA PASSEGGIATA CON FUORI PROGRAMMA - IL VESTITO E' TROPPO STRIZZATO: L'EFFETTO COLLATERALE E' PURO SOLLAZZO PER I FAN E PER…TOTTI – I VIDEO DELLO SHOW DEL "CAPITANO" DURANTE IL MATRIMONIO DELLA COGNATA PRIMA CON IL PARROCCO E ALLA FINE ARRIVA LA SECCHIATA DI RISO...

Paparazzi sempre in azione. Le ultime "vittime" sono un pensieroso Francesco Totti e Ilary Blasi. Le immagini della serata romana trascorse con amici sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Foto che dimostrano come solo la Blasi sia in grado di far tornare il vestito al Pupone. E la conduttrice Mediaset, per l'occasione, si mostra con un vestito particolare.

Una sorta di tubino ultra-aderente con bande bianche ai larghi e scollatura generosissima, oltre a un paio di scarpe da tennis. Un vestitino strizzatissimo che ha anche una sorta di "effetto collaterale": Ilary è talmente costretta che... il suo seno esplode, per la gioia dei fan e di un Francesco Totti che appare sempre più innamorato.

totti e il parroco totti ilary silvia blasi e il marito FRANCESCO TOTTI VIENE INTERROGATO DAL PRETE AL MATRIMONIO DELLA COGNATA FRANCESCO TOTTI VIENE INTERROGATO DAL PRETE AL MATRIMONIO DELLA COGNATA

