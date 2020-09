11 set 2020 11:42

IMPAZZA IL MERCATO DELLE GRANDI FIRME DI SPORT - ANTONELLO VALENTINI (EX DG FIGC): ‘REPUBBLICA’ “RUBA” PAOLO CONDO’ ALLA 'GAZZETTA' E BARIGELLI RISPONDE CON UNA SUPER OFFERTA PER INGAGGIARE EMANUELA AUDISIO. L’OFFERTA È PARTITA, RESTA DA VEDERE SE MOLINARI PROVERÀ A BLOCCARLA E A CONVINCERE AUDISIO A NON CAMBIARE CASACCA...