UN INDIZIO PER IL FUTURO? RONALDO TRASFERISCE I SUOI 7 BOLIDI DI LUSSO LONTANO DA TORINO. SI PARLA DI PERIODICA MANUTENZIONE, DI UN’OPERAZIONE GIÀ FATTA IN PASSATO IN CORRISPONDENZA DELLA FINE DELLA STAGIONE. MA IL VICINO (GRANATA) SOSTIENE CHE NON SIA MAI SUCCESSO PRIMA – VIDEO

Empresa portuguesa de mudanças transportando os carros de Cristiano Ronaldo em Turim, na Itália.pic.twitter.com/xQXcv410K3 — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) May 17, 2021

Manlio Gasparotto per il "Corriere della Sera"

Traslocare è sicura fonte di stress psicologico, secondo alcuni studi è al terzo posto tra i guai da affrontare.

cr7

Difficile lo sia per un calciatore, che da ogni cambio estrae un nuovo, ricco contratto.

Ma forse non è neppure un trasloco quello cominciato nella notte di domenica a casa Ronaldo, sulla precollina torinese, e «annunciato» da un vicino che alle 23.30, con l' immancabile telefonino, ha filmato un Tir che caricava alcune delle supercar dell' asso portoghese. CR7 di auto sportive, da collezione e di lusso, ne ha una ventina, tra Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Lamborghini e Porsche. Un anno fa aveva dedicato le sue attenzioni a una Bugatti Centodieci, prodotta in appena dieci esemplari, un pezzo da 8 milioni di euro.

juve inter cr7 pirlo

Tre mesi di lavoro se vogliamo guardare la strepitosa busta paga da attaccante della Juventus, cui è legato da un contratto (in scadenza nel 2022) da 31 milioni netti l' anno. Ma il calcolo direbbe anche meno, visto che secondo la rivista Forbes nel 2020 il portoghese ha incassato circa 96,5 milioni lordi. E qui il calcolo delle tasse si fa più difficile, perché lavorando in Italia CR7 paga allo Stato tutte le imposte sul contratto in bianconero, ma solo un forfeit di centomila euro su ciò che guadagna nel mondo.

Anche per questo il divorzio dalla Juventus, che pure sembra possibile se i bianconeri domenica sera restassero fuori dalla Champions League, non sarebbe così semplice. Certo, anzi certificato, il trasloco delle auto, che il signor Luciano, il vicino (granata) armato di smartphone e videocamera, ha raccontato al mondo senza sapere che la scena si ripete ogni estate quando Ronaldo spedisce i mezzi a una periodica manutenzione, che organizza e cura personalmente.

pirlo cr7

E del resto è ovvio, muove pezzi straordinari, che poi vuole con sé in vacanza per goderne al meglio e il più possibile. Perché Ronaldo non è il collezionista da garage, ma «indossa» le sue auto. C' è quella per l' uscita romantica con Giorgina o la passeggiata con la famiglia, ma anche quelle giuste per un giro in montagna piuttosto che al mare. Eh sì, traslocare è uno stress, ma non per tutti.

cr7 FERRARI MONZA SP2 cr7 cr7 FERRARI MONZA SP2