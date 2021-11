INFINITO CR7: ATALANTA BEFFATA. UNA DOPPIETTA DI RONALDO PERMETTE AL MANCHESTER UNITED DI PAREGGIARE 2-2 CONTRO UNA STRAORDINARIA DEA (ORA TERZA NEL GIRONE) - LA JUVE SI RISCATTA IN EUROPA: POKER ALLO ZENIT ED È GIÀ AGLI OTTAVI. QUARTA VITTORIA IN QUATTRO GARE PER LA SQUADRA DI ALLEGRI: DOPPIETTA DYBALA CHE RAGGIUNGE QUOTA 106 RETI IN BIANCONERO, PLATINI (104) STACCATO – L’OMAGGIO A LE ROI MICHEL

Il meraviglioso collettivo dell'Atalanta culla il sogno del successo sul Manchester United, ma come all'andata sul più bello arriva una prodezza di Cristiano Ronaldo che con un gran gol permette ai Red Devils di pareggiare al 91′.

Solskjaer si ripresenta con la difesa a tre, schierata contro il Tottenham per la prima volta. Nel 3-5-2 le punte su Ronaldo e Rashford. Gasperini non cambia modulo e in avanti scommette su Pasalic, Ilicic e il caldissimo Zapata. La prima occasione ce l'hanno i Red Devils con lo scozzese McTominay che al 4′ colpisce il palo. Il gol l'Atalanta lo trova all'11' con Ilicic che riceve il pallone da Zapata e batte un colpevole De Gea. La vera di chance di raddoppiare i nerazzurri non la trovano, ma mettono tanta pressione al Manchester che non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. L'infortunio muscolare di Varane, che era rientrato da poche settimane, costringe Solskjaer alla sostituzione. Il norvegese cambia modulo, entra Greenwood, e con il 4-2-3-1 arriva il gol del pari di Cristiano Ronaldo che sfrutta un assist di Bruno Fernandes e chiude un'azione favolosa.

Nella ripresa il Manchester sembra partire meglio, ma l'Atalanta ne ha di più e trova il nuovo vantaggio in modo meraviglioso e sofferto. Palomino imbecca Zapata che elude il controllo di Maguire, entra in area e con un tocco e elegantissimo supera De Gea, è 2-1. La gioia del colombiano viene subito smorzata, è fuorigioco per il guardalinee. Il VAR valuta, si attende oltre un minuto.

Poi l'arbitro dice che il gol è valido. Solskjaer manda in campo Cavani e Matic, e poi pure Sancho. Gasperini risponde inserendo Muriel. Gli inglesi attaccano, l'Atalanta si difende bene fino al 91′ quando Cristiano Ronaldo trova un altro gol favoloso. Sancho appoggia per l'ex Juve che calcia al volo in modo strepitoso e mette il pallone nell'angolino, niente da fare per Musso.

JUVE ZENIT

La Juventus vola agli ottavi di finale di Champions League: nella quarta giornata della fase a gironi, i bianconeri superano 4-2 lo Zenit. A Torino, Dybala apre i giochi all'11', ma i russi pareggiano con l'autogol di Bonucci (26'). Ci pensa l'argentino, al 58', a realizzare il rigore procurato da Chiesa, che al 73' chiude i giochi. Di Morata (82') la quarta rete degli uomini di Allegri, inutile il sigillo di Azmoun al 92' per gli ospiti.

