FILIPPO TORTU MARCELL JACOBS LORENZO PATTA ESEOSA DESALU - ABBRACCIO DOPO L ORO A TOKYO 2020 NELLA 4X100

6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ??? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: siete gli uomini della LEGGENDA ?????#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Athletics pic.twitter.com/r7hTMzYrT1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 6, 2021

Francesco Persili per Dagospia

Un’estate italiana. Dopo la vittoria agli Europei, l’Italia festeggia il record di medaglie alle Olimpiadi di Tokyo e il decimo oro che arriva con la staffetta 4x100. Il trionfo del quartetto formato dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu è stato celebrato sulle note di “Notti magiche”.

“Praticamente ho lanciato una moda....Vincere le olimpiadi!”, scrive sui social “Gimbo” Tamberi: “Con quello della staffetta sono 5 ori per l'atletica italiana, mai nessun capitano aveva avuto questo onore. La squadra più forte di sempre! Ho i brividi!”.

I quattro moschettieri della velocità azzurra hanno fatto registrare anche il nuovo record italiano in 37.50. Per gli inglesi è andato un’altra volta tutto S-Tortu: nell’ultima frazione Filippo Tortu è stato protagonista di una rimonta spaziale.

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, prende in prestito la proverbiale espressione di Max Allegri: “Com’era la storia del cortomuso? Complimenti ai ragazzi e a Filippo Tortu. Quando gli altri parlano, il campione risponde sempre sul campo o sulla pista”.

Fiona May in diretta Rai polemizza con i commentatori inglesi che dopo la nostra vittoria per 1 centesimo sulla squadra inglese hanno detto: “Ma chi è Filippo Tortu?”

Il cantante Enrico Ruggeri si lascia travolgere dalle emozioni. "Le vittorie in gruppo sono ancora più belle. Non svegliatemi. Oppure svegliamoci tutti. Quando vogliamo siamo i migliori: sappiamo soffrire, sappiamo sorridere, sappiamo vincere”. “Stanotte non riuscirò a chiudere occhio”, ha confessato Filippo Tortu. “La cosa più bella sarà cantare l'inno di Mameli domani sul podio".

L’Italia s’è desta anche nell’atletica.