Una Francia cinica si è presa la semifinale della Coppa del Mondo 2022. La selezione campione del mondo in carica ha battuto per 2-1 l'Inghilterra grazie ad una rete di Giroud, dopo che Kane aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Tchouameni. I ragazzi di Didier Deschamps hanno disputato una gara attenta e di grande concentrazione, sfruttando al massimo le occasioni che hanno avuto. Adesso il Bleus affronteranno il Marocco.

Gara sempre equilibrata fin dalle prime battute. Gli inglesi hanno cercato di tenere più il pallone mentre i transalpini hanno puntato a colpire in velocità la difesa di Southgate. Poco dopo il 15′ la selezione campione del mondo in carica è passata in vantaggio grazie a Aurelien Tchouameni, che con tiro dal limite a 108 km/h ha bucato Pickford alla sua destra. Il portiere inglese non è riuscito a respingere la conclusione e qualche colpa ce l'ha ma probabilmente non ha visto partire il pallone.

I Three Lions hanno iniziato a spingere per cercare il pareggio e lo hanno trovato all'inizio della ripresa con Harry Kane su calcio di rigore, assegnato per fallo di Tchouameni su Saka.

La selezione di Southgate ha continuato a premere ed è andata vicina al raddoppio con Maguire, che di testa ha colpito il palo esterno alla destra di Lloris. Pochi istanti dopo Olivier Giroud ha rubato il tempo a Maguire e di testa batte Pickford per la seconda volta.

A servire entrambi gli assist francesi è stato Antoine Griezmann, che è arrivato a 28° assist con la Francia ed è diventato il giocatore che ne ha messi a referto più di ogni altro negli ultimi 50 anni (superati Thierry Henry e Zinedine Zidane a quota 26).

A pochi minuti dal termine gli inglesi hanno a disposizione un altro calcio di rigore per un intervento ingenuo di Theo su Mount ma questa volta Kane ha calciato alto sulla traversa.

