GLI INGLESI CONTINUANO A ROSICARE PER LE OLIMPIADI – IL QUOTIDIANO BRITANNICO “THE TIMES” DEDICA DUE PAGINE A MARCELL JACOBS CON IL TITOLO: “IL MISTERO DEL CAMPIONE OLIMPICO CRESCIUTO SENZA (LASCIAR) TRACCE E CHE A UN CERTO PUNTO HA SMESSO DI CORRERE”, SOLLEVANDO DUBBI SULLA SUA RINUNCIA A GAREGGIARE DOPO IL DOPPIO ORO A TOKYO E LA RELAZIONE CON IL PERSONAL TRAINER SPAZZINI, INDAGATO PER FRODE – NEL FRATTEMPO USAIN BOLT GLI FA I COMPLIMENTI E JACOBS LO SFIDA A...

marcell jacobs 2

Marco Bonarrigo per il "Corriere della Sera"

Una potente (troppo?) Mercedes parcheggiata addirittura dentro lo stadio «Paolo Rosi» di Roma. Lo stadio stesso, troppo «cadente» per ospitare gli allenamenti di un campione olimpico. E poi la rinuncia a gareggiare dopo il doppio oro olimpico di Tokyo (a fronte dei ricchi ingaggi dei meeting) e l'arcinota e da tempo chiusa relazione con il personal trainer bresciano Spazzini che a Milano è indagato per frode.

marcell jacobs 4

In quattro giorni di lavoro, questi gli elementi che due inviati del quotidiano britannico The Times sono riusciti a raccogliere per dimostrare che no, Marcell Jacobs non è credibile. Il reportage è uscito ieri su due pagine (il doppio dello spazio che il Times aveva dedicato a Jacobs per l'oro nei 100 a Tokyo) col titolo: «Il mistero del campione olimpico cresciuto senza (lasciar) tracce e che a un certo punto ha smesso di correre».

Jacobs non scappa dall'imboscata che i due cronisti gli tendono nello stadio, ma li invita a chiedere un'intervista ufficiale. Loro l'avevano fatto senza ottenere risposta: i rapporti tra il gruppo Jacobs e gli inglesi non sono buoni dopo i veleni sparsi dalla stampa british sul suo conto. I conti, spiega il Times, li faremo a febbraio ai Mondiali indoor di Berlino quando «capiremo se quest' uomo saprà ripetere quello che ha fatto a Tokyo».

marcell jacobs 2

Ieri Jacobs si è consolato con i complimenti di Usain Bolt durante un'intervista alla CNN. «Per me - ha detto Bolt - la vittoria di Marcell è stata una sorpresa: pensavo che avrebbero vinto gli Usa, ma lui ha dimostrato di essere il migliore. Quindi tanto di cappello per lui».

Jacobs ha risposto con un invito speciale postato su Instagram: «Caro Usain, sei il mio eroe e ti ringrazio per il "tanto di cappello" nei miei confronti. Hai anche detto che in un confronto tra me e te avresti vinto tu, quindi sono pronto per la sfida. Che ne dici di un rubabandiera di beneficenza? Io porto il mio team, tu il tuo».

MARCELL JACOBS PREMIATO FRED KERLEY E MARCELL JACOBS ALLENAMENTO DI MARCELL JACOBS DE GRASSE - JACOBS - KERLEY FRED KERLEY E MARCELL JACOBS marcell jacobs sul podio 1 marcell jacobs 1