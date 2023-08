GLI INGLESI AI PIEDI DI DE ZERBI - IL BRIGHTON ALLENATO DAL TECNICO ITALIANO HA INIZIATO LA STAGIONE CON DUE LARGHE VITTORIE PER 4-1. E SI GODE IL PRIMO POSTO IN PREMIER, VISTA LA MIGLIORE DIFFERENZA RETI RISPETTO AL CITY DI GUARDIOLA – I MEDIA BRITANNICI SI LANCIANO IN GRANDI ELOGI DELL'EX SASSUOLO. E I BOOKMAKER SCOMMETTONO SU UN PIAZZAMENTO IN CHAMPIONS, DOPO IL SESTO POSTO DELLA SCORSA STAGIONE, NONOSTANTE UNA ROSA NETTAMENTE INFERIORE ALLE BIG E LA CESSIONE DI MOISES CAICEDO AL CHELSEA PER 130 MILIONI - VIDEO

Primo posto in Premier League, davanti al Manchester City. Certo, nel campionato inglese si sono giocati soltanto due turni, ma fa effetto lo stesso vedere il Brighton allenato da Roberto De Zerbi in testa alla classifica, dopo due larghe vittorie, 4-1 in casa al Luton alla prima giornata, 4-1 in trasferta contro il Wolverhampton alla seconda.

Anche il City campione in carica ha vinto le prime due gare del torneo, ma il Brighton ha una migliore differenza reti e così, regolamento alla mano, gli spetta il posto in cima alla graduatoria.

Un risultato che spinge la stampa inglese a sottolineare ancora una volta lo straordinario lavoro fatto dal suo allenatore italiano, dopo il sorprendente sesto posto con cui ha chiuso il campionato scorso, portando il Brighton a qualificarsi per l’Europa League, per la prima volta in una competizione europea. […]

La brillante partenza della squadra, oltretutto, è avvenuta a discapito di una campagna acquisti che sulla carta l’ha indebolita, in particolare con la cessione del suo giocatore più forte, Moisés Caicedo, al Chelsea, negli ultimi giorni del mercato, per la cifra record di 130 milioni di euro.

Il Brighton ha ceduto anche Robert Sanchez, sempre al Chelsea, per 25 milioni di sterline, e MacAllister al Liverpool. E il suo acquisto più costoso è stato quello di Bart Verbruggen dall’Anderlecht per 16 milioni. […]

Gran pare del merito, scrivono i giornali di Londra, va al tecnico che ha in panchina. Dopo un passato di calciatore più che altro in Serie B, De Zerbi ha allenato Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e lo Sachtar in Ucraina, prima di passare al Brighton il 22 settembre 2022, a campionato già in corso, al posto di Graham Potter (che era stato chiamato dal Chelsea). Con il club inglese ha firmato un contratto di quattro anni, per cui ne avrebbe altri due.

[…] “Il Brighton di De Zerbi ha iniziato in grande stile la stagione senza la sua stella Caceido”, ha commentato il Mirror dopo la vittoria 4-1 sul Wolverhamptons. “Sono davvero compiaciuto per il risultato e per la prestazione dei miei ragazzi”, ha detto lui sabato ai microfoni della Bbc dopo la partita. “Abbiamo una squadra incredibile, con il giusto misto fra giovani e vecchi. Siamo felici, ma sappiamo che il nostro potenziale è ancora più grande. Il mio lavoro è spingere i giocatori a fare ancora meglio”.

Scrive il Sun: “De Zerbi dice di essere ‘fortunato’ ad allenare una squadra come il Brighton, ma è il Brighton ad essere fortunato ad avere un allenatore come lui”. […]

