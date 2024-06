GLI INGLESI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI - I TIFOSI DELLA NAZIONALE DEI TRE LEONI SONO IMBESTIALITI PER LE PRESTAZIONI SOTTOTONO DELLA SQUADRA DI SOUTHGATE A EURO2024, NONOSTANTE I 4 PUNTI CONQUISTATI E LA QUALIFICAZIONE A UN PASSO - L'EX ATTACCANTE GARY LINEKER: "GIOCHIAMO DI MERDA". LA RISPOSTA IN PIENO STILE "BRITISH" DEL C.T.: "IN ITALIA SI DICE CHE CI SONO 60 MILIONI DI COMMISSARI TECNICI, MA ANCHE DALLE NOSTRE PARTI NON SCHERZANO" - I CALCIATORI INGLESI PAGANO LO "STRESS DA PREMIER LEAGUE": ARRIVANO A GIUGNO ESAUSTI…

1 - SOUTHGATE IL PIÙ DISCUSSO DEL REAME "SONO TUTTI CT"

Estratto dell'articolo di Marco Azzi per “la Repubblica”

«In Italia si dice che ci sono 60 milioni di commissari tecnici, ma anche dalle nostre parti negli ultimi tempi non scherzano...». La risposta di Gareth Southgate alle critiche è un distillato di humor molto anglosassone. […] Intorno alla nazionale più antica del mondo soffia il vento della contestazione, di cui s'è fatto portavoce in maniera fin troppo brusca l'ex cannoniere — e adesso stimato commentatore tv — Gary Lineker. «Giochiamo uno schifo», è stato infatti il suo giudizio […] l'espressione realmente utilizzata dalla Scarpa d'oro dei Mondiali del 1986 è irripetibile.

Nella sostanza però sono sempre di più a pensarla come lui. Le ricerche sul web alla voce "Southgateout" sono aumentate dallo scorso 7 giugno a oggi dell'879,7% ed è la conferma della sfiducia crescente nei confronti dell'allenatore di Watford, che dopo 8 anni di più o meno onorata gestione […] vede per la prima volta vacillare in modo pericoloso la sua panchina. […]

Southgate — pur sdrammatizzando — non si è sottratto ai processi. «Lineker? Come posso commentare quell'unica parola? Ma è ovvio che mi aspetti anche io dei miglioramenti: siamo consapevoli di dover fare di più e sono certo che con la Slovenia ci riusciremo. La pressione su di me non mi preoccupa: le critiche da giocatore e da ct mi hanno sempre dato maggiore energia».[…]

L'allenatore sa di avere dalla sua parte la squadra e ha apprezzato l'intervento deciso alla vigilia di Harry Kane, che ha preso le distanze dalle accuse pure volgari rivolte alla panchina. «È sgradevole che un ex giocatore parli in tal modo, quando in campo andava lui non l'avrebbe sopportato». […]

2 - L’INGHILTERRA «PAGA» LO STRESS DA PREMIER SE NON VINCE SON GUAI

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

La solita storia, la solita scusa, anche se un fondo di verità c’è: storicamente gli inglesi nei grandi tornei estivi pagano «lo stress da Premier», il torneo più bello ma anche logorante che c’è. Fra campionato, due trofei di lega e coppe internazionali, a giugno i giocatori arrivano esausti. Lo dicono i numeri: in termini di minuti giocati in questa stagione prima degli Europei, l’Inghilterra (90.169’ in 1.140 partite) è seconda solo al Portogallo (92.322’ in 1.216), anche se per intensità e atletismo fra i due campionati non c’è paragone.

L’avvio fiacco dei Tre Leoni a Euro2024 è anche la diretta conseguenza della condizione modesta di diversi uomini chiave, a partire dal formidabile Foden, che si è sciroppato 64 partite fra Manchester City e nazionale.

[…] l’Inghilterra ha 4 punti e stasera con la Slovenia deve solo pensare a vincere per evitare guai. Come sempre la tensione è altissima attorno alla nazionale inglese, che deve fare i conti con una maledizione che dura ormai dal 1966. Una vita. Il capitano Kane, logoro pure lui, ha risposto duramente a Lineker che aveva criticato la squadra dopo il pari deludente con la Danimarca: «Serve più rispetto, soprattutto da chi questa maglia l’ha indossata». Come a dire: se non vinciamo da 58 anni, è anche colpa vostra. «Abbiamo dei limiti fisici, non pressiamo abbastanza bene, con sufficiente intensità. Sarà un po’ una montagna russa» ha messo le mani avanti Southgate, […]

