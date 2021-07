INIZIA IL REGNO DI “RE GIGIO” DI FRANCIA – GIANLUIGI DONNARUMMA È ARRIVATO IERI ALLA SEDE DEL PSG A PARIGI PER FIRMARE UN CONTRATTO QUINQUIENNALE A DIECI MILIONI DI EURO LORDI ALL'ANNO –AL PSG ORA DOVRANNO RISOLVERE UN BEL PROBLEMA: IN ROSA CI SONO 9 PORTIERI, TRA CUI KEYLOR NAVAS, REDUCE DA UN’OTTIMA STAGIONE, CHE NON HA PRESO BENE L’ARRIVO DI GIGIO SOTTO LA TOUR EIFFEL – PER CONCILIARE LA PRESENZA INGOMBRANTE DEI PORTIERONI, L’IDEA DI MAURICIO POCHETTINO SAREBBE DI…

Leonardo Martinelli per “La Stampa”

È arrivato ieri alla Factory, la sede del Psg, a Parigi. Dall'alto del suo metro e 96, Gianluigi Donnarumma è entrato velocemente, dove l'aspettavano Leonardo, il direttore sportivo della squadra francese, e Mauricio Pochettino, l'allenatore. Ma ha avuto il tempo di salutare i tifosi che erano lì ad aspettarlo: « Gigio campione!», gridavano in italiano.

Lui, premiato come miglior giocatore di Euro2020, completo scuro e t-shirt bianca, sorrideva, prima di firmare un contratto di cinque anni (a dieci milioni di euro lordi all'anno, dicono le voci che girano nella capitale francese).

Una nuova avventura comincia. Non priva di incertezze. Leonardo, che ha voluto fortemente Gigio, ci aveva visto bene, prima dell'exploit definitivo degli Europei. Ma il Paris Saint-Germain un portiere star ce l'ha già, il costaricano Keylor Navas. Lui (che navigherebbe sui 12 milioni di euro lordi all'anno) ha 34 anni, contro i 22 di Donnarumma.

Ma, ex del Real, da due stagioni al Psg, Navas è in forma fisica perfetta, reduce da una stagione con performance ottime (non sono bastate alla sua squadra a mantenere il titolo di campione di Francia, nell'ultimo campionato della Ligue 1, la squadra parigina è arrivata seconda, dietro al Lilla). Non è un segreto di Pulcinella che Navas non abbia preso bene l'arrivo di Gigio. Ma il suo contratto è stato rinnovato per altri due anni.

Pochettino dovrà decidere che cosa fare dei due fuoriclasse. Ieri sera, ovviamente, di questo non si è discusso: è stato il momento della soddisfazione e dei sorrisi. «Con il Psg voglio vincere il più possibile», ha detto il portiere. Il giorno prima, dopo le polemiche più o meno velate che avevano accompagnato il suo addio al Milan, si era congedato dalla squadra che l'ha cresciuto con un post lungo e accorato: «Non è stata una scelta facile: resterete tutti nel mio cuore».

«Grazie Gigio, con affetto», hanno risposto dal Milan. Ecco, messo dietro le spalle con una certa eleganza quella vicenda, il portiere arriva a Parigi in una situazione complessa. Che cosa deciderà Pochettino? Esistono più possibilità. Una è che il costaricano sia ufficialmente il titolare e l'italiano il numero due.

Ma ha un senso, soprattutto dopo gli Europei, la vittoria dell'Italia e la performance di Donnarumma? No, in realtà, secondo il quotidiano Le Parisien, l'allenatore sta pensando a un'altra possibilità: fare di Navas il titolare per la Ligue 1 e di Donnarumma quello della Champions. Visto quanto il Psg punti a quest' ultimo titolo, sarebbe una sorte di promozione per il giocatore italiano (ma l'altro come la prenderà?).

Esiste pure una terza opzione, metterli sullo stesso piano, senza decidere chi sia il numero uno e due. E scegliere liberamente di volta in volta. L'aveva già fatto al Psg Thomas Tuchel con Gianluigi Buffon e Alphonse Areola. E non era andata benissimo, soprattutto per il Gigi nazionale. La scelta, comunque, non va fatta subito. La prima partita del campionato francese si giocherà l'8 agosto (il Psg affronterà il Troyes) e Navas sarà presente. Mentre Donnarumma sarà in rosa solo da settembre.