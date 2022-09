“HO AVUTO UN INCIDENTE DOMENICA MATTINA, MENTRE ANDAVO A CASTEL VOLTURNO: HO RIPORTATO LA FRATTURA DELLA CLAVICOLA” – SPALLETTI RACCONTA LA SUA OPERAZIONE LAMPO ALLA SPALLA A MILANO: “ORA HO UNA PLACCA CON SETTE VITI. DOVRÒ PORTARE IL TUTORE PER UN MESE” MA IL TECNICO TOSCANO POTRÀ ESSERE LO STESSO IN PANCHINA AL MARADONA NEL DEBUTTO IN CHAMPIONS LEAGUE CONTRO IL LIVERPOOL - " UN PAREGGIO CONTRO KLOPP? NON FIRMO". LOZANO RECUPERATO, PER OSIMHEN SI DECIDE ALL'ULTIMO MOMENTO