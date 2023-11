INTER, L'EUROPA TI FA RICCA! - IL PASSAGGIO AGLI OTTAVI DI FINALE (CON DUE TURNI D'ANTICIPO) DELL'INTER FA INCASSARE OLTRE 110 MILIONI AL CLUB - OLTRE AI 20 MILIONI PER IL PASSAGGIO DEL TURNO E I 40 DELLA PRIMA FASE, GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE AL MONDIALE PER CLUB DEL 2025 L'INTER GUADAGNERÀ ALTRI 50 MILIONI DI EURO - SENZA CONTARE IL "LUSSO" DI POTER PREPARARE AL MEGLIO LE PARTITE FONDAMENTALI CONTRO JUVE E NAPOLI SENZA DOVER PENSARE TROPPO ALLA PARTITA CON IL BENFICA...

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

simone inzaghi alexis sanchez hakan calhanoglu

È una questione anche di status, di abitudine a certe notti, di continuità ad alti livelli. E l’Inter che mercoledì è tornata agli ottavi di Champions con due turni di anticipo, evento che non si verificava dal 2004, continua ad allargare i suoi confini: la squadra di Inzaghi è la prima italiana (su due posti disponibili) a qualificarsi al nuovo Mondiale per club del giugno 2025 negli Usa, un torneo con 32 squadre per il quale già il solo gettone di presenza è di 50 milioni.

La Fifa non ha ancora comunicato ufficialmente i criteri di ammissione, ma sia che venga utilizzato il ranking Fifa che quello Uefa, l’Inter non può essere superata da altre italiane: la Juve resiste al secondo posto, ma non può prendere ulteriori punti data la mancata partecipazione alle coppe. Quindi Napoli e soprattutto Milan, in caso di passaggio agli ottavi possono puntare al sorpasso.

salisburgo inter 4

Per il prestigio, ma anche per il portafogli. Che nella prossima stagione potrebbe essere più ricco anche per una quinta squadra italiana in Champions: con le vittorie di questa settimana di Inter, Milan e Lazio, l’Italia supera infatti il Belgio ed è seconda nel ranking stagionale dietro alla Turchia, una posizione che appunto varrebbe il posto extra nel format a 36 squadre.

[…] Intanto c’è da godersi questo Lautaro 2023, annata fin qui da 26 gol come Mbappé e Haaland, dietro solo a Kane (32) e Icardi (28). E quello che il Toro crea, la squadra conserva: fra i club che giocano le competizioni europee, quindi esclusa la Juve (che ha 4 gare in meno), l’Inter è quella in Europa che subisce meno gol, appena 8. E per 9 volte su 15 ha tenuto la porta immacolata, altro primato. […]

lautaro martinez

Fra i vari bonus che la cassaforte di Inzaghi si è guadagnata, oltre ai 20 milioni per il passaggio del turno che si aggiungono ai 40 della prima fase, c’è anche quello — per nulla secondario — di poter andare a Lisbona tre giorni dopo la trasferta allo Stadium e quattro giorni prima di quella al Maradona a giocare una gara con il paracadute incorporato: anche in caso di sconfitta i nerazzurri possono arrivare primi battendo la Real Sociedad a San Siro all’ultima giornata. […]

salisburgo inter 3 marcus thuram salisburgo inter 1 salisburgo inter 2 salisburgo inter 5