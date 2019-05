26 mag 2019 22:39

INTER E ATALANTA IN CHAMPIONS! PAURA E DELIRIO A SAN SIRO: UN GOL DI NAINGGOLAN E I SALVATAGGI MIRACOLOSI DI D'AMBROSIO E HANDANOVIC REGALANO IL QUARTO POSTO A SPALLETTI E CONDANNANO L'EMPOLI ALLA RETROCESSIONE IN B - ICARDI SBAGLIA UN RIGORE ED ESCE TRA I FISCHI - IL MIRACOLO DI GASPERINI: LA "DEA" E' TERZA E PER LA PRIMA VOLTA IN CHAMPIONS - MILAN, ROMA E LAZIO IN EUROPA LEAGUE - FIORENTINA E GENOA RESTANO IN A - VIDEO