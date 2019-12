10 dic 2019 23:22

INTER IN BARCA - LUKAKU SPRECA TROPPO, PROSEGUE LA MALEDIZIONE CHAMPIONS PER CONTE - IL BARCELLONA DEI RAGAZZINI ESPUGNA SAN SIRO: PASSA IL BORUSSIA DORTMUND, NERAZZURRI IN EUROPA LEAGUE – LA BEFFA FIRMATA DAL 17ENNE ANSU FATI, IL PIU’ GIOVANE GOLEADOR DELLA STORIA DELLA CHAMPIONS - CAPELLO SU "SKY": "TROPPI REGALI, LUKAKU E’ ARRIVATO PER TRE VOLTE DAVANTI AL PORTIERE…"