31 ott 2022 12:14

INTER, CHE SFIGA! LUKAKU SI FERMA UN’ALTRA VOLTA - RISENTIMENTO MUSCOLARE PER L’ATTACCANTE BELGA CHE SALTA IL BAYERN E RISCHIA DI RESTARE FUORI FINO AL MONDIALE - COME POGBA E DI MARIA PER LA JUVENTUS, L’ACQUISTO DEL 29ENNE LUKAKU NON HA AL MOMENTO GIOVATO ALLA SQUADRA DI INZAGHI…