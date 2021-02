22 feb 2021 14:10

INZAGHI ESALTA IL BENEVENTO CHE FERMA LA ROMA E ARRIVA IL MI PIACE DI FRANCESCO TOTTI – NON MANCANO LE POLEMICHE: ALCUNI TIFOSI DELLA ROMA NON HANNO APPREZZATO IL GESTO SOCIAL DELL'EX CAPITANO. MA NON È LA PRIMA VOLTA - QUALCHE TEMPO FA, TOTTI AVEVA MESSO UN MI PIACE AD UN POST DI BUFFON CHE CELEBRAVA LA VITTORIA CONTRO LA ROMA. MA IN ENTRAMBI I CASI C’ENTRA L’AMICIZIA CHE I CURVAROLI NON CONTEMPLANO...