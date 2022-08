IO NON DJOKO IN AMERICA - NOVAK DJOKOVIC HA ANNUNCIATO CHE NON PARTECIPERÀ AGLI US OPEN, AL VIA DALLA PROSSIMA SETTIMANA A NEW YORK - NON SONO BASTATI NE' LA PETIZIONE ONLINE DEI TIFOSI NE' LA RICHIESTA DI ALCUNI MEMBRI DEL CONGRESSO AMERICANO PER CONCEDERE AL TENNISTA SERBO UN'ESENZIONE ALL'OBBLIGO VACCINALE PER GLI STRANIERI CHE ARRIVANO IN AMERICA...

NOVAK DJOKOVIC

(ANSA) - Con una storia su Instagram Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà agli Us Open, al via dalla prossima settimana. "Non potrò andare a New York per gli Us Open - ha scritto il serbo - auguro buona fortuna agli altri giocatori". Il motivo del forfait è legato alle norme anticovid vigenti negli States dove le autorità hanno confermato l'obbligo vaccinale per gli stranieri e, come noto, Djokovic non è vaccinato contro il covid.

