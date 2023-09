25 set 2023 19:45

IN ITALIA A DIFENDERE ROBERTO MANCINI È RIMASTA SOLO LA MAMMA – A “UN GIORNO DA PECORA” PARLA MARIANNA PUOLO, MADRE DELL’EX CT AZZURRO: “HO SAPUTO CHE SAREBBE ANDATO IN ARABIA SAUDITA DALLA TV. LUI NON È IL TIPO CHE BUTTA PER ARIA TUTTO E VA VIA, SONO SUCCESSE PARECCHIE COSE, NON È QUESTIONE DI SOLDI, LUI È UN SIGNORE, NON NE PARLA. È QUALCOSA CHE RIGUARDA LA FEDERCALCIO” – “SE GIOCANO ITALIA CONTRO ARABIA SAUDITA? TIFO PER UN PAREGGINO…”