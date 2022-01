E’ INIZIATO IL RISIKO DELLE TELECOMUNICAZIONI - MENTRE TIM ABBRACCIA IL NUOVO AD PIETRO LABRIOLA, PROVE DI MATRIMONIO IN VISTA TRA VODAFONE E ILIAD: L’INTESA PORTEREBBE A RICAVI COMBINATI DI QUASI 6 MILIARDI DI EURO. ILIAD FARÀ IL SUO DEBUTTO NELLA BANDA LARGA FISSA IN ITALIA IL 25 GENNAIO. IL NUMERO UNO DI VODAFONE, NICK READ, AVEVA IPOTIZZATO NUOVE MOSSE IN EUROPA, IN PARTICOLARE IN ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO, DOVE "TUTTI I GIOCATORI STANNO SOFFRENDO"