ITALIA, VIETATO SBAGLIARE - GLI AZZURRI SI GIOCANO LA QUALIFICAZIONE AGLI OTTAVI DI EURO2024 CONTRO LA CROAZIA - AGLI UOMINI DI SPALLETTI BASTA UN PAREGGIO PER PASSARE IL TURNO, MA UNA VITTORIA AIUTEREBBE A SCACCIARE I MALUMORI EMERSI DOPO LA DISFATTA CONTRO LA SPAGNA - PER L'ENNESIMA VOLTA SPALLETTI BOCCIA SCAMACCA: "RETEGUI È PIÙ DIRETTO, RARAMENTE SBAGLIA UNA PALLA DA BUTTARE DENTRO..."

1 - VIETATO SBAGLIARE

LUCIANO SPALLETTI

Estratto dell'articolo di Antonio Barillà per “la Stampa”

[…] La sconfitta con la Spagna ha incrinato le nostre certezze e messo a repentaglio la qualificazione: adesso la Croazia, logora ma forte, può scavalcarci e tornare clamorosamente in gioco, ricacciandoci nel limbo dei ripescaggi, […] o addirittura estromettendoci dall'Europeo se l'Albania dovesse fare un miracolo con la Spagna. Il destino, perlomeno, è in mano nostra: […] Basta anche un punticino per chiudere alle spalle della Roja e prenotare così l'ottavo a Berlino contro la Svzzera.

spagna italia 5

Luciano Spalletti, in questi giorni di critiche e dubbi, ha difeso giustamente l'idea, spiegato che le cadute fanno parte del percorso e che andrà avanti con il suo calcio relazionale e propositivo, […] Eppure, a poche ore dal match qualcosa cambia, un filo di prudenza s'allunga.

luciano spalletti

«Sono più tranquillo se abbiamo noi il pallone tra i piedi, l'atteggiamento non si cambia» premette il ct, poi però sbuca la virata, un occhio di riguardo viene rivolto al risultato: «Cambieremo anche disposizione in campo, avremo bisogno di un po' di resilienza. Meno bellezza e più sostanza per non rischiare di metterci in mano alla loro qualità». Correttivi, non dietrofront, ma riannodando le parole di Spalletti in dieci mesi sulla panchina azzurra, c'è notizia. Ruoteranno alcuni uomini […]

spalletti jorginho

Giocherà Jorginho («Ha sbagliato un tempo, ma in campo è l'unico che dice ai compagni cosa fare e come stare»), schierato tra Cristante, alla prima da titolare in Germania, e Barella, mentre sulle fasce agiranno probabilmente Cambiaso – new entry – e uno tra Darmian e Dimarco: quest'ultimo, infatti, ha recuperato dal problema al polpaccio, ma lo staff medico potrebbe consigliare di non rischiare.

italia albania 1

Confermato Di Lorenzo che ha sofferto tantissimo con la Spagna e del quale Spalletti sottolinea il legame: «Per me è come un figlio, basta uno sguardo per capirci». Il ct ha analizzato gli errori di Italia-Spagna con il gruppo, ma quando gli chiedono se è intervenuto sulla testa sorride: «C'è poco da intervenire, se non fai risultato si va a casa». […]

luciano spalletti

2 - RETEGUI, DA SCOMMESSA DI MANCINI A BOMBER (SI SPERA) DELLA PROVVIDENZA

Estratto dell'articolo di G.Buc. per “la Stampa”

Gioca Scamacca, anzi no: tocca a Retegui. La notte prima dell'esame più ingombrante dell'era Spalletti è scivolata via anche dentro il dubbio sulla scelta del nostro numero nove. […] E, allora? «Scamacca è più istintivo, da lui ti puoi aspettare un colpo di istinto. Retegui - così il ct Spalletti - è più lineare, diretto, raramente sbaglia una palla da buttare dentro...». Il ballottaggio sembrerebbe finire in parità, ma, in realtà, c'è un preferito ed è l'italo argentino voluto dall'ex ct Mancini e, ora, possibile soluzione ai nostri dilemmi là davanti.

LUCIANO SPALLETTI GIANLUCA SCAMACCA

[…] Scamacca non è fuori dai giochi, ma si vive anche di messaggi e una panchina sarebbe uno di questi: troppo leggero nei contrasti, troppo ai margini nella sfida persa, rovinosamente, con la Spagna, troppo pigro agli occhi del ct. Via con Retegui, dunque. Almeno dovrebbe essere così: Mancini lo ha voluto e scelto, Spalletti lo rimette in mezzo.

