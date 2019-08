LE ITALIANE LO FANNO MEGLIO - CAMILA GIORGI HA CENTRATO L'INGRESSO NELLE SEMIFINALI DEL BRONX OPEN, NUOVO TORNEO WTA INTERNATIONAL - LA 27ENNE, NUMERO 58 DEL RANKING MONDIALE, HA DOMINATO LA FRANCESE ALIZÈ CORNET, IN UN'ORA ESATTA DI GIOCO – ORA LA TENNISTA CONQUISTARE UN POSTO IN FINALE CON LA CINESE QIANG WANG…(VIDEO)

Camila Giorgi ha centrato di slancio l'ingresso nelle semifinali del Bronx Open, nuovo torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for Tennis & Learning del Bronx, a New York, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Us Open (al via lunedì 26 agosto a Flushing Meadows).

La 27enne di Macerata, numero 58 del ranking mondiale, ha dominato la francese Alizè Cornet, numero 64 del ranking: 6-2, 6-1 il punteggio, in un'ora esatta di gioco, per l'azzurra che ha colto al quarta vittoria in sei confronti con la 29enne di Nizza.

Camila oggi si giocherà un posto in finale con la cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking mondiale e prima favorita del torneo.

