8 mag 2020 16:59

GLI ITALIANI NON HANNO BISOGNO DI DECRETI E DE-CRETINI CON LA POCHETTE CHE VANNO IN TV: HANNO BISOGNO DI SOLDI, SOLDI, SOLDI - A ROMA CODE AL MONTE DEI PEGNI PER VENDERE QUELLO CHE E' RIMASTO DI VALORE: “SONO MESI CHE NON LAVORO, NON SO DOVE VADO A FINIRE” – “IO SONO PENSIONATO E HO DATO IN PEGNO I RICORDI DELLA COMUNIONE DI MIA FIGLIA” RACCONTA UN UOMO, MENTRE MARITO E MOGLIE MOSTRANO LE MANI NUDE: “NON ABBIAMO NEANCHE PIÙ LE NOSTRE FEDI” - LE PROSSIME MASCHERINE SERVIRANNO PER RUBARE... - VIDEO