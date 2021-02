GLI ITALIANI STANNO ARRIVANDO… (VIDEO) – NELLA FINALE DI PRADA CUP UNA LUNA ROSSA DA SBALLO: TRAVOLGE GLI INGLESI E VA 4-0 – SERVONO ALTRE 3 VITTORIE PER CONQUISTARE IL TROFEO E PER GUADAGNARSI IL DIRITTO DI ANDARE A SFIDARE I PADRONI DI CASA NEOZELANDESI DAL 6 MARZO – A RIPENSARE A QUELLO CHE AVEVA DETTO BEN AISLIE “LUNA ROSSA NON HA PUNTI DEBOLI”, FORSE IL BARONETTO INGLESE AVEVA GIÀ CAPITO TUTTO - IN SERATA IL GOVERNO AUSTRALIANO PROCLAMA IL LOCKDOWN PER 3 GIORNI. MERCOLEDÌ NON SI GAREGGIA – VIDEO

Gian Luca Pasini per gazzetta.it

A ripensare a quello che aveva detto Ben Aislie alla fine della prima giornata della finale della Prada Cup, “Luna Rossa non ha punti deboli”, forse il baronetto inglese aveva già capito tutto. Infatti la seconda giornata non ha fatto altro che confermare la superiorità schiacciante della barca italiana che adesso si trova 4-0, in una serie in cui servono 7 vittorie per conquistare il trofeo, ma - quel che più importante - il diritto di andare a sfidare i padroni di casa neozelandesi dal 6 marzo.

Due vittorie nettissime che dimostrano lo stato di grazia di Luna Rossa, che con questo successo arriva a infilare 8 regate vinte consecutivamente dopo le 4 con gli americani, in semifinale. Non è finita, è certo, ma adesso Ben Ainslie per capovolgere il tavolo deve inventare un miracolo.

TERZA REGATA La terza regata arriva dal passato, ma si proietta nel futuro della Coppa America. Take in duel in termine tecnico, la vera battaglia del match race. Era possibile con le barche classiche, molto più lente. Nessuno credeva che fosse possibile con questi Ac75: invece con un vento crescente e in un tempo bigio come la canna di un fucile, Luna Rossa vince ancora una volta la partenza, controlla Ineos e non gli lascia spazio.

Da quel momento inizia una battaglia di virate (cambi di direzione) continui che mette a dura prova i grinder di bordo, quegli omoni che ruotando sulle manovelle devono dare potenza alla barca per assicurargli tutte le manovre e le alzate dei foil. Ben Ainslie le prova tutte per liberarsi dal marcamento di Luna Rossa, ma la manovra non riesce. La barca italiana appare veloce, ma anche molto rapida nelle manovre. Sei lati del percorso con lo stesso schema, ma la porta per la vittoria degli inglesi è sempre chiusa. Fa 3-0.

QUARTA REGATA Nella quarta regata ancora in controllo Luna Rossa, ma c’è un attimo di paura, Ben Aislie arriva molto veloce, ma per un attimo Britannia (detta Rita come tutte le barche del più decorato campione olimpico della vela) perde il controllo del timone, la barca inglese si impenna, rischia di capovolgersi e spancia sull’acqua come in un tuffo maldestro. Ci vuole qualche secondo perché Ben Ainslie riesca a farla rialzare sui foil, quanto basta perchè Luna Rossa si vada a prendere comodamente il lato del percorso che preferisce. Ha 12” di vantaggio alla prima boa e nel terzo lato gli inglesi incassano anche una penalità che aumenta la frustrazione a bordo.

EMERGENZA COVID— Nella serata neozelandese, le 7.30 del mattino in Italia, il governo causa allarme Covid porta a livello 3 l’emergenza e promulga 3 giorni di lockdown. Mercoledì quindi non si gareggia. Chiuso il Villaggio della Coppa America in attesa di nuove decisioni.

