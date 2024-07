JASMINE PAOLINI SCRIVE LA STORIA A WIMBLEDON: E’ LA PRIMA ITALIANA AD ARRIVARE IN SEMIFINALE NEL TORNEO INGLESE – LA TENNISTA AZZURRA SPAZZA VIA IN MENO DI UN’ORA EMMA NAVARRO: “DA BAMBINA VEDEVO LE SEMIFINALI IN TELEVISIONE E ORA LA GIOCHERÒ: È INCREDIBILE. PENSO DI AVER GIOCATO UN GRAN BEL MATCH” – ORA AFFRONTERÀ LA CROATA VEKIC. GRAZIE A QUESTA VITTORIA PAOLINI SALIRA’ AL QUINTO POSTO DEL RANKING - VIDEO

What. A. Performance ?@JasminePaolini powers into her first #Wimbledon SF with a stunning 6-2, 6-1 win over Navarro! ?? pic.twitter.com/ERbcuOCXTc — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024

Da sportmediaset.mediaset.it

jasmine paolini

È una Jasmine Paolini raggiante quella che si è presentata ai microfoni per la consueta intervista post vittoria. La ventottenne toscana ha battuto in due set (6-2 6-1) Emma Navarro accendendo alle semifinali di Wimbledon diventando la prima italiana a raggiungere questo traguardo: "È incredibile vincere su questo campo, sono talmente contenta di essere in semifinale che non so cosa dire", le sue prime parole a caldo.

Una partita dominata dal terzo game della partita, una vera e propria lezione di tennis imposta alla statunitense in 58 minuti: "Da bambina vedevo le semifinali in televisione e ora la giocherò: è incredibile. Penso di aver giocato un gran bel match, lei è forte e prima dell'incontro di oggi ci avevo perso tre volte".

jasmine paolini

In semifinale, Jasmine affronterà la croata Donna Vekic, che ha eliminato Lulu Sun in tre set: "Sarà una sfida dura, in semifinale si incontrano sempre avversari forti. Lei sta giocando in maniera ottima, io proverò a dare il 100% e combatterò su ogni palla". Grazie a questa vittoria, Paolini ottiene punti importanti nella classifica Wta salendo dal settimo al quinto posto (eguagliando la compagna di doppio Sara Errani): nel mirino c'è il best ranking azzurro, la quarta posizione di Francesca Schiavone.