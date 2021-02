25 feb 2021 14:05

JEROME BOATENG PEGGIO DI TYSON: IL DIFENSORE DEL BAYERN È INDAGATO PER AVER STRAPPATO IL LOBO DELL’ORECCHIO DELLA EX, LA MODELLA KASIA LENHARDT, UN ANNO PRIMA CHE SI SUICIDASSE - RIAPERTA L’INDAGINE PER VIOLENZE SULLA EX FIDANZATA CHE SI È AMMAZZATA DUE SETTIMANE FA, 7 GIORNI DOPO LA ROTTURA CON IL DIFENSORE TEDESCO E DUE SETTIMANE DOPO AVER FIRMATO UN CONTRATTO CHE LE IMPONEVA IL MASSIMO RISERBO SUL RAPPORTO CON LO STESSO BOATENG…