La Juventus avrebbe inviato due lettere a Real Madrid e Barcellona informandole che la società sta avviando le procedure legali per uscire dalla Superlega. Un ribaltone pazzesco, rivelato in esclusiva dal sito d'informazione spagnolo ‘Relevo', visto che i bianconeri erano stati tra i primi club ad esporsi in maniera chiara per dare il via al nuovo progetto.

L'addio di Andrea Agnelli alla Juventus e di tutto il vecchio cda bianconero per via delle note vicende giudiziarie che hanno riguardato il club, hanno fatto crollare tutto il piano dell'ex presidente. La Vecchia Signora, finita ora sotto il controllo e la gestione diretta, ma momentanea, di John Elkann in attesa di ridisegnare il nuovo assetto societario, ha dunque voluto mandare un segnale forte alla Uefa.

Se fosse confermato, sarebbe un passo indietro notevole da parte della Juventus convinta a volersi lasciare alle spalle tutte le vicende che non hanno nulla a che fare con il calcio e ripartire dalla prossima stagione senza altri problemi. Un tentativo, probabilmente, di scongiurare anche la squalifica per un anno da parte della stessa Uefa che potrebbe seriamente negare ai bianconeri di restare fermi per una stagione nelle competizioni europee evitando di prendere parte anche alla prossima Conference League. L'uscita di scena della Juventus dalla Superlega presuppone comunque un iter burocratico che richiederà alcune settimane, ma la decisione è ferma da parte del club bianconero che lo ha già comunicato alle altre squadre. Ceferin aveva detto che condizione fondante per qualsiasi tipo di accordo era l'uscita dal progetto Superlega.

