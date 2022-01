JOYA E DOLORI - IL RINNOVO AVVELENATO DI DYBALA INQUIETA I TIFOSI JUVENTINI, CHE POTREBBERO VEDERE LA LORO STELLA ANDARSENE ADDIRITTURA ALL'INTER: OLTRE AL DANNO DI NON INCASSARE UN EURO PERCHÉ IL GIOCATORE È A FINE CONTRATTO - PER AGNELLI E ARRIVABENE CI SAREBBE LA BEFFA DI VEDERLO IN UNA RIVALE, SENZA DIMENTICARE LA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE L'ARGENTINO...

Gianluca Oddenino per "La Stampa"

paulo dybala 9

Chi trova un amico, trova un tesoro. Forse lo pensava anche Paulo Dybala, sabato sera dopo il gol all'Udinese, quando ha festeggiato con quello sguardo verso la tribuna «alla ricerca di un amico che avevo invitato allo stadio e non trovavo».

paulo dybala 18

E chissà come l'avrà presa l'ad Maurizio Arrivabene, che negli ultimi tempi ha "punzecchiato" l'argentino («Chi porta la 10 della Juventus deve rendersi conto del peso della maglia», l'ultima frase che ha fatto traboccare il vaso) e di fatto detiene le chiavi di un rinnovo che vale 40 milioni netti per i prossimi 4 anni.

paulo dybala 5

La telenovela contrattuale della Joya è da tempo un nervo scoperto per società, squadra e tifoseria, ma dopo i gesti e le parole del giocatore si è scatenata una vera e propria tempesta nel mondo bianconero.

paulo dybala 3

Non mancano i precedenti illustri, dai complessi rinnovi di Del Piero (compreso il famoso contratto in bianco del 2011) all'esultanza avvelenata di Trezeguet nel 2007 dopo un gol allo Spezia in Serie B («Vado via» e poi restò altri tre anni), però tra le parti è calato il gelo.

paulo dybala 21

Anche se Allegri ha prima cercato di sdrammatizzare con una battuta delle sue («Paulo ha fatto una simulazione perché non c'era nessuno in tribuna, quindi che guardava?») e poi ha provato a mediare: «Siamo alla Juve e tutti dobbiamo dimostrare qualcosa».

paulo dybala 22

Non sarà facile risolvere il caso, anche perché siamo ai tempi supplementari: già adesso il 28enne può firmare per chi vuole come "parametro zero", però lui vuole restare a Torino. Anche per questo ha patito i pensieri pubblici del nuovo dirigente bianconero, che vuole tenere tutti concentrati rimandando i discorsi sul futuro in primavera, ma soprattutto l'idea che si possa rimettere in discussione un accordo trovato ad ottobre (8 milioni più 2 di bonus) con tanto di strette di mano e documenti approvati.

paulo dybala 20

La firma era slittata per un problema burocratico di Jorge Antun, non aveva ancora lo status di procuratore (è un amico di famiglia che faceva il venditore d'auto), e poi per la richiesta del club di riaggiornarsi dopo gennaio causa partite delicate in programma e mercato aperto.

paulo dybala 2

L'appuntamento è in programma ai primi di febbraio, ma qualcosa adesso non torna. Anche se nessuno della Juve ha detto a Dybala che sono cambiate le condizioni (come la riduzione dell'ingaggio per i problemi fisici) e lui non prende in considerazione di andarsene via.

paulo dybala 4

Non ci sono trattative parallele con Barcellona, Tottenham o Inter («Noi siamo a posto», dice Marotta) e l'attaccante vuole la Juve. Però dopo aver segnato il 110° gol in bianconero ha ribadito il suo pensiero: «Non devo dimostrare niente a nessuno».

paulo dybala 17

I bianconeri devono fare attenzione a non perdere Dybala così: oltre al danno di non incassare un euro, infatti, ci sarebbe la beffa di vederlo in una potenziale rivale, senza dimenticare la necessità di investire gli stessi soldi (se non di più) per avere una punta di qualità.

paulo dybala 16

Il club stabilirà la programmazione futura nel decisivo Cda di fine febbraio e, al netto della crisi da Covid, tantissimo dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions (ballano 60-70 milioni di euro).

paulo dybala 13

La Juve è tornata in corsa grazie ai 20 punti fatti nelle ultime 8 partite, ora è virtualmente a -1 dall'Atalanta quarta e a -2 dal Napoli (bergamaschi e azzurri con una partita in meno), e domenica sera sfiderà il Milan nell'ultima prova di questo tour de force.

paulo dybala 14

Toccherà a Dybala, il miglior realizzatore tra campionato e coppe (10 gol in 1.432 minuti), guidare i bianconeri verso l'obiettivo minimo stagionale. E chissà se a San Siro ci sarà anche il suo amico a guardarlo dalla tribuna.

