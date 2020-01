12 gen 2020 21:48

LA JUVE E' CAMPIONE D' INVERNO! ROMA KO ALL'OLIMPICO. ZANIOLO CRACK: ROTTURA DEL CROCIATO, SI OPERA DOMANI - DEMIRAL, CHE SFIGA: SEGNA E POI ESCE PER INFORTUNIO AL GINOCCHIO - MALAGO' TORNA IN TRIBUNA D'ONORE. CON LUI BEBE VIO, IL CT MANCINI (IN ANSIA PER ZANIOLO), VIALLI E "BETTINO" FAVINO. SELFIE A GOGO' PER FERRERO - VIDEO