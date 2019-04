15 apr 2019 17:03

JUVE-AJAX AD ALTA TENSIONE - FERMATI 5 ULTRÀ OLANDESI, AVEVANO ARMI E FUMOGENI: PER LORO DASPO IMMEDIATO - I TIFOSI, IN ARRIVO A TORINO PER LA GARA DI RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, SONO STATI INTERCETTATI DALLA DIGOS AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SETTIMO TORINESE – SALVINI TUONA: "CERTI DELINQUENTI NON DEVONO PIÙ METTERE PIEDE IN UN CAMPO DI CALCIO"