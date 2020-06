JUVE-MILAN FA IL BOTTO IN TV: QUASI 8,3 MILIONI DI SPETTATORI (34% DI SHARE) - CHE SERATACCIA PER ORSATO: NON VEDE IL RIGORE (DATO CON IL VAR), L’ESPULSIONE (SUGGERITA DAL QUARTO UOMO MASSA) E UN GIALLO - SUI SOCIAL VIENE CROCEFISSO PER IL ROSSO A REBIC SIMILE AL FALLO DI PJANIC DEL 2018 NELLA SFIDA SCUDETTO TRA L'INTER E I BIANCONERI: "QUINDI ORSATO CI HA MESSO DUE ANNI A CAPIRE CHE PER UN FALLO COSÌ LA GENTE SI BUTTA FUORI..." - VIDEO

Edmondo Pinna per corrieredellosport.it

Prima degli episodi, una considerazione: sarà stato anche più difficile per gli arbitri riprendere (abbastanza abbandonati a se stessi, anche nel lungo periodo del lockdown, a parte qualche mail dal preparatore), ma Daniele Orsato di ieri sera non è nemmeno lontano parente di quello visto fra dicembre e gennaio scorso. Molto “fermo”, arrugginito, spesso in mezzo all’azione, in difficoltà.

Se a questo aggiungete che ha perso: un rigore (dato col VAR), un cartellino rosso (ha avuto bisogno del suggerimento del quarto Massa), un giallo chiaro (Bonaventura) in appena 19’, non è proprio il miglior biglietto da visita per chi viene considerato in “numero uno” in Italia.

A proposito di suggerimenti: sarà che la chat creata per copiare e confrontare i test a Coverciano (pizzicato e redarguito da Rizzoli come uno scolaretto qualsiasi) fosse un indizio? Fischia il primo fallo a 3’56” e quando Romagnoli protesta, lo ferma ben oltre il metro e mezzo di distanza, facendo capire a tutti la regola da seguire. Ripresa più tranquilla, per sua fortuna.... Non siufficiente.

Movimento da rigore

Ha fatto bene Aureliano (voto 7: il ruolo di VAR PRO sembra tagliato su di lui) a richiamare Orsato all’OFR (la revisione sul campo) per il tocco con il gomito destro di Conti su un pallone rimpallato da Ronaldo: il movimento è molto sospetto, è verso il pallone, al monitor le immagini sono chiare, poco da discutere.

Quel rosso col suggerimento

Meno complicato sarebbe stato invece interpretare il rosso per Rebic: alza la gamba destra quasi vicino alla faccia di Danilo, lo colpisce, mettendone a repentaglio l’incolumità. Espulsione da manuale, ma Orsato arriva con il giallo in mano, probabilmente la poca mobilità gli ha fatto perdere l’attimo, stupisce l’immagine dell’arbitro che guarda fisso il quarto Massa in cerca del suggerimento, ripone il giallo nel taschino e prende il rosso. Non da lui, insomma...

Altra svista e fuorigioco

Manca anche un giallo a Bonaventura: l’intervento su Bentancur è molto duro, magari non te la senti (ma non sei Orsato?) perché hai appena espulso Rebic, ma il rossonero andava quantomeno redarguito alla... Orsato-style. Invece nulla.... Nessun intervento, invece, sulla spintarella di Bonucci ai danni di Kjaer in area della Juve: il danese parte in leggero off side.

