JUVE-NAPOLI: RINVIO O 3-0 A TAVOLINO? RIUNIONE STRAORDINARIA IN FIGC PER DECIDERE COSA FARE SULLA PARTITA DI STASERA A TORINO. IL NAPOLI NON È POTUTO PARTIRE PER TORINO, PERCHÉ BLOCCATO DALL’ASL. IL MINISTERO DELLA SALUTE: "LA ASL DI NAPOLI? DECISIONE CORRETTA" – LA MAIL DI DE LAURENTIIS ALLA LEGA: "A NOSTRA PRECISA DOMANDA, LA REGIONE CI HA VIETATO DI PARTIRE" - IL NAPOLI IN ISOLAMENTO A CASTEL VOLTURNO PER ALLENARSI

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle 20,45 all'Allianz Stadium, potrebbe essere rinviata a data da destinarsi, anche se i bianconeri hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo.

13.42 - Il ministero della Salute: "Competenza in materia di isolamento fiduciario è delle Asl" Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all'isolamento in caso di positività a Covid-19: lo rileva il ministero della Salute in relazione alla decisione della Asl partenopea di mettere in isolamento l'intera squadra del Napoli in seguito a due casi positivi accertati fra i giocatori. Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute. Lo riporta l'ANSA.

13.35 - Il Napoli in isolamento a Castel Volturno per allenarsi - Il Napoli è in contatto con l'Asl per decidere come affrontare l'isolamento di 14 giorni prescritto dopo la positività di Zielinski ed Elmas, che sono attualmente asintomatici a casa. L'Asl Napoli 1 ha infatti avvisato il club che i calciatori in isolamento non potranno prendere ogni giorno la propria auto per recarsi a Castel Volturno ad allenarsi. Il Napoli sta cercando una trattativa su questo punto che sembra però di difficile riuscita. La prospettiva è quindi che la rosa dei calciatori azzurri si trasferisca nell'Hotel accanto al centro tecnico di Castel Volturno per un isolamento da passare in ritiro, allenandosi e poi rimanendo in albergo. La decisione sarà presa nella giornata di oggi, se scatterà il ritiro a Castel Volturno, domani mattina i calciatori faranno il tampone per il covid19 direttamente al centro tecnico.

