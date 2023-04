23 apr 2023 15:15

TRA JUVE E NAPOLI C’È UNA “MANITA” IN SOSPESO – DOPO LE CINQUE SBERLE PRESE LO SCORSO GENNAIO AL MARADONA, UNO DEI PUNTI PIÙ BASSI DELLA RECENTE STORIA BIANCONERA, STASERA LA SQUADRA DI ALLEGRI RITROVA UN NAPOLI A CUI MANCANO SOLO 9 PUNTI PER LO SCUDETTO – PER LA JUVE È L’OCCASIONE PER UNA RIVINCITA E PER CONQUISTARE IL SECONDO POSTO (SEMPRE IN ATTESA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA…) – VIDEO