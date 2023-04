21 apr 2023 11:41

PER LA JUVE NON C’E’ NULLA DA FESTEGGIARE – SENTITE ZAZZARONI: "IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA CONFERMATO LA COLPEVOLEZZA DEI BIANCONERI. LE INIBIZIONI DI AGNELLI, PARATICI, CHERUBINI E ARRIVABENE RISULTANO DEFINITIVE. IL RINVIO ALLA CORTE D’APPELLO FEDERALE SERVIRÀ A RIDETERMINARE LA QUANTITÀ DI PUNTI DA TOGLIERE AI BIANCONERI. SARA’ UNA SANZIONE DI NATURA AFFLITTIVA. COSI’ SE LA QUINTA IN CLASSIFICA, QUINDI PRIMA NON QUALIFICATA IN CHAMPIONS, DOVESSE ESSERE SOTTO DI 7 PUNTI, LA JUVE VERREBBE PENALIZZATA DI 8…